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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nalšios šiaurinėje apygardoje – pirmalaikiai rinkimai: štai kiek gyventojų balsavo

2026-11-03 21:36 / šaltinis: ELTA
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2026-11-03 21:36
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Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, pirmąją išankstinio balsavimo dieną pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje iš viso balsavo 259 rinkėjai. Tai yra 0,9  procento nuo bendro visų Nalšios šiaurinės rinkimų apygardoje balsavimo teisę turinčių rinkėjų skaičiaus.

Jau kitą savaitę išankstiniu balsavimu prasidės Seimo rinkimai. Kaip informuoja Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), spalio 8-10 dienomis, 7-20 valandomis, balsuoti bus galima visų 60 Lietuvos savivaldybių pastatuose ir papildomai įsteigtose balsavimo vi
GALERIJA (70)

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, pirmąją išankstinio balsavimo dieną pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose vienmandatėje Nalšios šiaurinėje apygardoje iš viso balsavo 259 rinkėjai. Tai yra 0,9  procento nuo bendro visų Nalšios šiaurinės rinkimų apygardoje balsavimo teisę turinčių rinkėjų skaičiaus.

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Iš anksto aktyviau balsuoja Visagino gyventojai. Jų pirmąją balsavimo dieną sulaukta beveik 150.

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Ignalinos rajono savivaldybėje rinkdami Seimo narį jau pabalsavo daugiau kaip 100 rinkėjų.

Tuo metu Zarasų rajono savivaldybėje rinkėjų aktyvumas mažesnis, balsuoti atėjo 5 rinkėjai, kadangi teisę rinkti Seimo narį Zarasų rajono savivaldybėje turi tik trijų – Salako, Smalvų ir Turmanto – rinkimų apylinkių rinkėjai. Jiems, tikėtina, balsuoti bus arčiau ir patogiau sekmadienį.

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VRK duomenys rodo, kad aktyviausiai balsavo rinkėjai, kurie yra priskirti Ignalinos, Ignalinos centro, Bangos ir Auksinio raktelio rinkimų apylinkėms.  

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Iš viso šiuose rinkimuose balsavimo teisę turi 28 440 rinkėjų.

Balsavimas iš anksto renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje tęsiasi, jis truks dar dvi dienas, iki lapkričio 5 d. 20 val. vakaro. Balsuoti išankstinėmis dienomis rinkėjai gali nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro.

Lapkričio 8-ąją, sekmadienį, rinkėjai balsuos nebe savivaldybių pastatuose, o savo rinkimų apylinkėse, kurių šioje apygardoje yra 27, nuo 7 valandos ryto iki 20 valandos vakaro.

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Pirmalaikiai rinkimai

Pirmalaikiuose Seimo rinkimuose dalyvaus „Nemuno Aušros“ iškeltas Ignotas Adomavičius, Centro dešinės sąjungai priklausantis Giedrius Dainys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) narys Gintautas Kindurys. 

Rinkimuose dalyvauti taip pat ketina socialdemokratas Vladislavas Kondratovičius, Lietuvos regionų partijos narys Nikolajus Lebedevičius, „laisvietis“ Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui atstovausianti Mėta Paulauskė. 

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Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ savo kandidatu iškėlė Antaną Šakalį, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) – Andrejų Šildiajevą. Tuo metu Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškųjų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) savo kandidatu iškėlė Viktorą Voroniną, o Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalią Štraupaitę.

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Rinkimų Nalšios šiaurinėje apygardoje prireikė gegužės pabaigoje mirus ten išrinktam parlamentarui liberalui Jevgenijui Šuklinui. 

Birželio pradžioje Vyriausioji rinkimų komisija panaikino jo Seimo nario mandatą. Žinomas sportininkas, kanojininkas J. Šuklinas į Seimą buvo išrinktas 2024 m. su Liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai. 

ELTA primena, kad Rinkimų kodeksas numato, kad pirmalaikiai Seimo nario rinkimai, kai nutrūksta vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinkto parlamentaro įgaliojimai, turi būti surengti ne vėliau kaip per 6 mėnesius. Rinkimai nerengiami, kai iki eilinių Seimo rinkimų datos, skaičiuojamos pagal Konstituciją, yra likę mažiau kaip vieneri metai.

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