Seime – naujas siūlymas dėl įpareigojimo daugiabučių administratorius

Tai numatančias Civilinio kodekso (CK) pataisas įregistravo Seimo narys socialdemokratas Darius Razmislevičius.
Parlamentaras siekia sudaryti galimybes butų savininkams tiesiogiai gauti atsakymus į jiems aktualius klausimus dėl planuojamų daugiabučių remontų ir atnaujinimo darbų. Tikimasi, kad pritarus šiai iniciatyvai sumažės gyventojų ginčų su administratoriais.
CK pataisos numato, kad administratorius turėtų surengti viešą susirinkimą su gyventojais ir susipažindinti juos su planuojamų darbų sąmata ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jų pradžios. Tokiame susirinkime administratorius privalėtų pristatyti būsimus darbus, jų būtinumą, pateikti preliminarią sąmatą, paaiškinti numatomas išlaidas ir jų paskirstymą savininkams bei atsakyti į gyventojų klausimus.
Sąmatoje turėtų būti nurodyti numatomi darbai, jų kiekiai, darbų ir medžiagų kainos, kitos numatomos išlaidos, mokesčiai ir bendra planuojamų darbų kaina. Jeigu darbų vykdymui prireiktų rangovo, administratorius taip pat turėtų pateikti informaciją apie jo parinkimo tvarką.
Apie viešo susirinkimo datą, laiką ir vietą administratorius privalėtų iš anksto informuoti butų ir kitų patalpų savininkus tokiu būdu, kad jie turėtų realią galimybę dalyvauti susirinkime. Informaciją apie susirinkimą taip pat reikėtų paskelbti daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose. Susirinkimo metu pateikti savininkų klausimai, pasiūlymai ir administratoriaus atsakymai būtų fiksuojami susirinkimo protokole.
D. Razmislevičius taip pat siūlo numatyti išimtį neatidėliotiniems darbams, kai būtina nedelsiant pašalinti avariją, gedimą ar kitą pavojų žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar aplinkai arba išvengti didelių materialinių nuostolių.
Tokiais atvejais administratorius butų ir kitų patalpų savininkus apie darbų pobūdį, jų atlikimo priežastis ir numatomas ar faktines išlaidas privalėtų informuoti kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neatidėliotinų darbų organizavimo pradžios.
Jei Seimas pritartų, informavimo apie planuojamus darbus, viešo susirinkimo organizavimo, sąmatos pateikimo ir susirinkimo protokolo sudarymo tvarką nustatytų Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų.
Mano, kad gyventojai nepakankamai informuojami
Pasak CK pataisas parengusio D. Razmislevičiaus, daugiabučių namų priežiūros, remonto ir atnaujinimo darbų organizavimo praktika rodo, kad gyventojams ne visada laiku ir išsamiai pateikiama informacija apie planuojamus darbus, jų apimtį, numatomas išlaidas, finansavimo sąlygas.
„Dėl nepakankamo informavimo savininkams gali būti sudėtinga tinkamai įvertinti planuojamų darbų būtinumą, numatomas finansines pasekmes ir priimti pagrįstus sprendimus dėl jų bendro turto valdymo. Praktikoje pasitaiko atvejų, kai butų ir kitų patalpų savininkai negauna pakankamai informacijos apie planuojamų darbų techninius sprendinius, darbų vykdymo terminus, preliminarias sąmatas, finansavimo šaltinius, valstybės paramos galimybes ar numatomą paskolų naštą“, – dokumento aiškinamajame rašte nurodo D. Razmislevičius.
Pasak jo, taip pat ne visuomet sudaromos tinkamos sąlygos savininkams tiesiogiai užduoti klausimus administratoriui ir gauti išsamius atsakymus prieš pradedant organizuoti mokamus darbus.
„Informacijos apie planuojamų darbų kainą, jos struktūrą ir galimus pokyčius stoka neretai tampa viena iš ginčų tarp butų ir kitų patalpų savininkų bei bendrojo naudojimo objektų administratorių priežasčių. Nepakankamas savininkų informavimas gali mažinti pasitikėjimą priimamais sprendimais ir bendrojo naudojimo objektų valdymo procesu“, – sako D. Razmislevičius, pasiūlęs nustatyti aiškesnę gyventojų informavimo tvarką.
Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų.
ELTA primena, kad pagal galiojančios CK nuostatas, administratoriai administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus. Maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.