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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

KT paskelbs sprendimą dėl Modesto Gelbūdos atleidimo iš Seimo kanclerio pareigų

2026-10-29 06:25 / šaltinis: BNS
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2026-10-29 06:25
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Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį skelbs sprendimą Seimo dėl nepasitikėjimo iš kanclerio pareigų atleisto Modesto Gelbūdos byloje.

Temidė. ELTA / Dainius Labutis

Konstitucinis Teismas (KT) ketvirtadienį skelbs sprendimą Seimo dėl nepasitikėjimo iš kanclerio pareigų atleisto Modesto Gelbūdos byloje.

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Byla nagrinėta rašytinio proceso tvarka.

Į KT kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), nagrinėjantis Seimo kanclerio atleidimo teisėtumą.

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LVAT prašė įvertinti, ar 2024 metų kovo 21 dieną priimtas Seimo nutarimas, kuriuo M. Gelbūda atleistas iš Seimo kanclerio pareigų nepasibaigus įgaliojimų laikui, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, atsakingo valdymo principams.

Pareiškėjo nuomone, ginčijamas nutarimas pagal priėmimo tvarką Konstitucijai prieštarauja dėl to, kad Seimo posėdyje buvo nurodyti nauji nepasitikėjimo kancleriu pagrindai, o pasirengti posėdžiui bei pateikti savo paaiškinimus buvo skirtas per trumpas terminas.

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Bylos duomenimis, M. Gelbūda 2024 metų kovo 19 dieną buvo informuotas, kad kovo 21 dieną Seimo posėdyje bus svarstomas nepasitikėjimo juo klausimas.

Be to, Seimo nariai, reikšdami nepasitikėjimą kancleriu, nurodė vienus nepasitikėjimo pagrindus, o Seimo posėdyje, pristatant šį klausimą, paskelbė papildomų, naujų pagrindų, kurių oficialiame pareiškime nebuvo.

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Anot LVAT, nepasitikėjimo pareiškimo procedūra turi būti reglamentuota taip, kad būtų užtikrintas tinkamas teisinis procesas, jog pareigūnas, kuriam reiškiamas nepasitikėjimas, turėtų realią galimybę pateikti Seimui savo paaiškinimus ir Seimo posėdyje atsakyti į argumentus, kuriais grindžiamas nepasitikėjimas juo.

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LVAT teigimu, protingo termino tinkamai pasirengti gynybai nustatymas yra itin svarbus ir profesionalaus teisinio atstovavimo, ir teisinės konsultacijos aspektu, tai yra, kad pareigūnas, kuriam reiškiamas nepasitikėjimas, turėtų realią galimybę pasitelkti teisinę pagalbą teikiantį asmenį ir gauti teisinę konsultaciją.

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M. Gelbūda į Seimo kanclerio pareigas penkeriems metams buvo paskirtas Seimo 2021 metų balandžio 27-osios nutarimu.

Tuometinė Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen 2024 metų kovo 20 dieną, atsižvelgdama į gautą 74 Seimo narių pareiškimą, pasiūlė parlamentui atleisti jį iš pareigų dėl nepasitikėjimo.

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Parlamentarai kancleriui priekaištavo dėl nesutvarkytų Seimo prieigų, Nepriklausomybės aikštės ir fontano, valstybės tarnybos reformos įgyvendinimo eigos, negebėjimo užtikrinti nepertraukiamos Seimo kavinės, medicinos punkto veiklos ir kitų stringančių darbų.

Dėl to surengtas slaptas balsavimas. Už kanclerio atleidimą balsavo 95 parlamentarai, prieš buvo 13.

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