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Renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje apygardoje per dvi dienas balsavo 2,37 proc. rinkėjų

2026-11-04 20:24 / šaltinis: BNS
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2026-11-04 20:24
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Per dvi išankstinio balsavimo dienas renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje apygardoje balsavo 2,37 proc. rinkėjų, trečiadienį pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Per dvi išankstinio balsavimo dienas renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje apygardoje balsavo 2,37 proc. rinkėjų, trečiadienį pranešė Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).

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Jos duomenimis, balsuoti į savivaldybes atvyko 666 rinkėjai, dar dešimt jų pilietinę valią išreiškė Visagino ligoninėje.

Visagino savivaldybėje iš viso sulaukta 355 rinkėjų.

Ignalinos rajono savivaldybėje pabalsavo 302 rinkėjai.

Tuo metu Zarasų rajono savivaldybėje balsuoti atėjo tik devyni balsavimo teisę turintys rinkėjai.

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VRK duomenys rodo, kad aktyviausiai balsavo rinkėjai, kurie yra priskirti Ignalinos centro, Ignalinos, Bangos ir Draugystės rinkimų apylinkėms.

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Trečiadienį savo balsus atidavė rinkėjai Visagino ligoninėje, ketvirtadienį ir penktadienį rinkimų komisijų nariai vyks į kitas šioje apygardoje esančias sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigas. Atiduoti savo balsus galės Visagino socialinių paslaugų centre, Visagino socialinės globos namuose, Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Salako socialinės globos namuose ir Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijiniuose globos namuose šiuo metu esantys rinkėjai.

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Iš viso šiuose rinkimuose balsavimo teisę turi 28 tūkst. 440 rinkėjų.

Balsavimas iš anksto renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje dar vyks ketvirtadienį.

Balsuoti iš anksto rinkėjai gali nuo 7 val. iki 20 valandos Ignalinos rajono savivaldybės pastate (Laisvės a. 70, Ignalina), Visagino rajono savivaldybės pastate (Parko g. 14, Visaginas) ir Zarasų rajono savivaldybės pastate (Sėlių a. 22, Zarasai).

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Pagrindinė rinkimų diena – lapkričio 8-oji.

Rinkimuose dalyvauja Ignotas Adomavičius iš „Nemuno aušros“, Giedrius Dainys iš Centro dešinės sąjungos, Gintautas Kindurys iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Vladislavas Kondratovičius iš Lietuvos socialdemokratų partijos.

Lietuvos regionų partijai rinkimuose atstovauja Nikolajus Lebedevičius, Laisvės partijai – Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui – Mėta Paulauskė.

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Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į rinkimus yra iškėlusi Antano Šakalio kandidatūrą, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – Andrejaus Šildiajevo, Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalios Štraupaitės, Viktoras Voroninas rinkimuose atstovauja Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai.

Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui.

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