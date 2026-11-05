Baigiasi balsavimas renkant Seimo narį Nalšios šiaurinėje apygardoje

Balsuoti šiuose rinkimuose turi teisę tik apygardos ribose gyvenamąją vietą deklaravę rinkėjai. Teritorija apima Ignalinos rajono savivaldybę, Visaginą ir tris Zarasų rajono savivaldybėje esančias Salako, Smalvų ir Turmanto rinkimų apylinkes.
Išankstinis balsavimas prasidėjo antradienį. Jis vyksta Ignalinos rajono savivaldybės pastate (Laisvės a. 70, Ignalina), Visagino rajono savivaldybės pastate (Parko g. 14, Visaginas) ir Zarasų rajono savivaldybės pastate (Sėlių a. 22, Zarasai).
Nuo trečiadienio iki penktadienio balsavimo procesas organizuojamas sveikatos priežiūros bei socialinės priežiūros įstaigose: Visagino ligoninėje, Visagino socialinių paslaugų centre, Visagino socialinės globos namuose, Ignalinos rajono savivaldybės sveikatos centre, Salako socialinės globos namuose ir Mielagėnų Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijiniuose globos namuose.
Iš anksto nustatytomis ir su įstaigomis suderintomis valandomis čia gali balsuoti tik tie rinkėjai, kurie šiomis dienomis bus šiose įstaigose.
Lapkričio 6–7 dienomis rinkimų komisijų nariai organizuos balsavimą rinkėjų namuose. Jo metu galės balsuoti neįgalieji, juos namuose slaugantys žmonės, dėl ligos laikinai nedarbingi žmonės ir sulaukę 70 metų ir vyresni rinkėjai.
Pagrindinė rinkimų diena – lapkričio 8-oji.
Dėl Seimo nario mandato varžosi 11 kandidatų. Partija „Nemuno aušra“ iškėlė Ignoto Adomavičiaus kandidatūrą, Centro dešinės sąjunga – Giedriaus Dainio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – Gintauto Kindurio, Lietuvos socialdemokratų partija – Vladislavo Kondratovičiaus.
Lietuvos regionų partijai rinkimuose atstovauja Nikolajus Lebedevičius, Laisvės partijai – Maksimas Paukštė, Liberalų sąjūdžiui – Mėta Paulauskė.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į rinkimus yra iškėlusi Antano Šakalio kandidatūrą, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai – Andrejaus Šildiajevo, Tautos ir teisingumo sąjunga – Dalios Štraupaitės, Viktoras Voroninas rinkimuose atstovauja Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai.
Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje rengiami gegužę mirus čia išrinktam Seimo nariui liberalui Jevgenijui Šuklinui.
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