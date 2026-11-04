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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas svarsto atleisti gynybos sekretorių Hegsethą

2026-11-04 21:24 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-04 21:24
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo patarėjų asmeniškai ir telefonu klausė, ar gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas turėtų likti savo poste po Respublikonų partijos pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose į Kongresą.

Pete'as Hegsethas | EPA nuotr.
GALERIJA (18)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas savo patarėjų asmeniškai ir telefonu klausė, ar gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas turėtų likti savo poste po Respublikonų partijos pralaimėjimo kadencijos vidurio rinkimuose į Kongresą.

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Apie tai, remdamasi savo šaltiniais, praneša CBS.

Kai kurių leidinio šaltinių teigimu, Donaldas Trumpas dar nėra priėmęs sprendimo dėl P. Hegsetho pakeitimo. Dar prieš rinkimus demokratai bandė inicijuoti apkaltą gynybos sekretoriui, o tokių bandymų tikimybė gali išaugti, nes demokratai turi didelę daugumą abiejuose Kongreso rūmuose.

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Vienas leidinio šaltinių pranešė, kad tarp galimų kandidatų pakeisti P. Hegsethą D. Trumpas gali svarstyti respublikoną Floridos gubernatorių Roną DeSantisą.

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Paprašyta pakomentuoti pranešimus apie P. Hegsetho ateitį gynybos sekretoriaus poste, Baltųjų rūmų atstovė spaudai Anna Kelly pareiškė, kad D. Trumpas „visiškai pasitiki sekretoriumi Hegsethu“.

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(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Respublikonų pralaimėjimas

Kai kurie Baltųjų rūmų darbuotojai taip pat prognozuoja, kad dalis atsakomybės už Respublikonų partijos pralaimėjimą kadencijos vidurio rinkimuose teks JAV Centrinės vadavietės vadovui admirolui Bradui Cooperiui ir Jungtinio štabų vadų komiteto pirmininkui generolui Danui Caine'ui. Abu jie atliko svarbų vaidmenį formuojant JAV strategiją dėl karo su Iranu.

Kaip žinoma, per kadencijos vidurio rinkimus į JAV Kongresą prezidento Donaldo Trumpo Respublikonų partija prarado daugumą abiejuose Kongreso rūmuose.

D. Trumpas pareiškė pripažįstantis rinkimų rezultatus ir išreiškė pasirengimą bendradarbiauti su demokratų dauguma Kongrese.

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