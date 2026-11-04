Po skaudaus smūgio rinkimuose Trumpas turėjo kuo pasigirti: parodė, ką stato Baltuosiuose rūmuose

„Tai bus ne tik viena didžiausių, bet, manau, ir gražiausia pokylių salė visame pasaulyje“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, iš pradžių nekalbėdamas apie kadencijos vidurio rinkimus, kuriuose demokratai perėmė Kongreso kontrolę.
Demokratai iškovojo pergalę
ELTA primena, kad lapkričio 3 d. JAV vyko kadencijos vidurio rinkimai, kuriuose buvo renkami visi 435 Atstovų Rūmų nariai ir 35 iš 100 Senato narių.
Demokratų partija iškovojo daugumą abiejuose Kongreso rūmuose.
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