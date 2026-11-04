Trumpas prabilo apie skaudų pralaimėjimą: įvardijo priežastį

Paklaustas, ar sutinka su J. D. Vance‘o teiginiu, kad Iranas buvo „mūsų pralaimėjimo priežastis“, D. Trumpas, kalbėdamas su žurnalistais Baltųjų rūmų pokylių salės statybvietėje, atsakė: „Manau, kad tai iš esmės tiesa, nes trumpuoju laikotarpiu dėl jo šiek tiek pabrango benzinas.“
„Tačiau kartu, jei reikėtų padaryti tai dar kartą, padaryčiau tai dar kartą. Nes ilgalaikėje perspektyvoje tai vienintelis sprendimas. Negalima leisti Iranui turėti branduolinio ginklo“, – pridūrė jis.
D. Trumpas taip pat nurodė, kad jei demokratai mėgintų inicijuoti jo apkaltą, kai kitais metais perims Kongreso kontrolę, tai „sunaikintų“ jų partiją.
Trumpas sako, kad nėra „jokios priežasties“ surengti jam apkaltą
Sulaukęs klausimo apie galimą apkaltą praėjus dienai po respublikonų pralaimėjimo rinkimuose, D. Trumpas pažymėjo: „Manau, kad tai sunaikintų Demokratų partiją, jei jie taip pasielgtų.“
Jis tvirtino, kad nėra „jokios priežasties“ surengti jam apkaltą.
Be to, D. Trumpas atmetė galimybę atleisti gynybos sekretorių Pete‘ą Hegsethą, nepaisant skaudaus pralaimėjimo rinkimuose, dėl kurio prezidentas apkaltino karą prieš Iraną.
„Ne, manau, kad jis dirba labai gerai“, – teigė D. Trumpas, paklaustas, ar svarsto galimybę pakeisti P. Hegsethą, kuris tvirtai remia karinius veiksmus prieš Islamo Respubliką.
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