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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Europoje auga nerimas dėl Rusijos: tūkstančiai žmonių jau mokomi ruoštis karui, skelbia „Bild“

2026-11-04 17:46 / šaltinis: tv3.lt
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2026-11-04 17:46
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Norvegija, Suomija ir Lenkija plečia civiliams skirtas karinio rengimo programas, nes vis labiau nerimaujama dėl Rusijos keliamos grėsmės. Gyventojai mokomi naudotis šaunamaisiais ginklais, kovoti miesto sąlygomis, valdyti dronus ir suteikti pirmąją pagalbą sužeistiesiems, praneša leidinys „Bild“.

Karas Ukrainoje (nuotr. Telegram)

Norvegija, Suomija ir Lenkija plečia civiliams skirtas karinio rengimo programas, nes vis labiau nerimaujama dėl Rusijos keliamos grėsmės. Gyventojai mokomi naudotis šaunamaisiais ginklais, kovoti miesto sąlygomis, valdyti dronus ir suteikti pirmąją pagalbą sužeistiesiems, praneša leidinys „Bild“.

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Norvegija 2026-uosius paskelbė „visapusiškos gynybos“ metais. Pagal šią koncepciją už šalies gynybą atsakinga ne tik kariuomenė, bet ir valstybės institucijos, verslas bei visi gyventojai.

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Rugsėjį Osle surengtos didžiausios šių metų Namų gvardijos pratybos, kuriose dalyvavo apie 5 tūkst. ginkluotų atsargos karių. „Mes stovime rusams skersai kelio“, – interviu leidiniui „SZ“ sakė buvusi Norvegijos ministrė pirmininkė Erna Solberg.

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Verta paminėti, kad Norvegija su Rusija dalijasi beveik 200 kilometrų ilgio siena.

Lenkija taip pat įgyvendino kelias civiliams skirtas karinio rengimo programas. Viena jų siūlo savaitgalio kursus, kuriuose mokoma karinių pagrindų ir evakuacijos procedūrų. Per pirmąsias kelias savaites nuo programos pradžios 2025 m. į kursus užsiregistravo apie 18 tūkst. žmonių.

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Kita iniciatyva – „Train with the Army“ (liet. „Treniruokis su kariuomene“) – suteikia galimybę mokytis prižiūrint kariškiams. Savanoriai mokomi naudotis šaunamaisiais ginklais, mėtyti mokomąsias granatas ir įgyti kitų karinių įgūdžių. Kai kuriuose miestuose susidomėjimas buvo toks didelis, kad teko sudaryti laukiančiųjų sąrašus.

Karinio rengimo pagrindų mokoma ir Lenkijos mokyklose. Paaugliai mokosi suteikti pirmąją pagalbą, išgyventi ekstremaliomis sąlygomis ir elgtis ginkluoto konflikto metu. Šaudymo pratybos prieinamos mokiniams nuo 14 metų.

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Kaip anksčiau pranešė RBC-Ukraine, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija yra pasirengusi karui su Europa.

Didžioji Britanija turi augiau nei 1 tūkst. dienų pasirengti galimam karui su Rusija

Tuo metu Didžiosios Britanijos vyriausybė nurodė, kad šalis turi kiek daugiau nei 1 tūkst. dienų pasirengti galimam karui su Rusija.

Norvegijos Namų gvardijoje („Heimevernet“) tarnauja daugiau nei 40 tūkst. žmonių – beveik dvigubai daugiau nei reguliariojoje kariuomenėje, kurioje yra apie 23 tūkst. karių. Tarp atsargos karių yra teisininkų, elektrikų, bankininkų, draudimo agentų ir ūkininkų. Daugelis jų kartą per metus palieka įprastus darbus ir dalyvauja karinėse pratybose.

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