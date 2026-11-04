Ukraina perspėja apie branduolinę grėsmę Europai

Tuo metu Ukrainos pareigūnai perspėjo, kad Rusijos dronų ataka prieš Vakarų Ukrainoje esančią Chmelnyckio atominę elektrinę aptarnaujančią elektros pastotę kelia grėsmę branduolinei saugai visoje Europoje.
Ukrainos sostinės valdžia sustabdė tramvajų ir troleibusų eismą, nurodydama, kad dėl Rusijos atakų energetikos sistemoje susidarė kritinė padėtis.
„Kol kas metro veikia (...), tačiau tolesnis jo darbas priklausys nuo padėties energetikos sistemoje“, – pranešė valdžia.
„Grėsmė branduolinei saugai visoje Europoje“
Ukrainos vicepremjeras ir energetikos ministras Denysas Šmyhalis Didžiojo septyneto šalių ambasadoriams pranešė, kad Rusijos dronai atakavo stabiliam Chmelnyckio atominės elektrinės darbui itin svarbią elektros pastotę, esančią už maždaug 190 kilometrų nuo Lenkijos sienos.
„Tokie veiksmai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir branduolinei saugai visoje Europoje“, – sakė D. Šmyhalis, ataką pavadindamas rimta eskalacija ir nurodydamas, kad apie ją pranešta Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA).
D. Šmyhalio teigimu, naktį iš pirmadienio į antradienį Rusija surengė plataus masto ataką, kuriai panaudojo 289 dronus, 17 balistinių raketų ir 59 sparnuotąsias raketas. Pagrindiniu taikiniu ir vėl tapo energetikos infrastruktūra.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.