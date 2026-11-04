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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina perspėja apie branduolinę grėsmę Europai

2026-11-04 11:43 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-04 11:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Antradienį vakare dėl Rusijos smūgių Kyjive sustojo tramvajai ir troleibusai, o Ukrainos elektros tinklui teko vis didesnis krūvis, praneša naujienų portalas „TVP World“.

Antradienį vakare dėl Rusijos smūgių Kyjive sustojo tramvajai ir troleibusai, o Ukrainos elektros tinklui teko vis didesnis krūvis, praneša naujienų portalas „TVP World“.

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Tuo metu Ukrainos pareigūnai perspėjo, kad Rusijos dronų ataka prieš Vakarų Ukrainoje esančią Chmelnyckio atominę elektrinę aptarnaujančią elektros pastotę kelia grėsmę branduolinei saugai visoje Europoje.

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Ukrainos sostinės valdžia sustabdė tramvajų ir troleibusų eismą, nurodydama, kad dėl Rusijos atakų energetikos sistemoje susidarė kritinė padėtis.

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„Kol kas metro veikia (...), tačiau tolesnis jo darbas priklausys nuo padėties energetikos sistemoje“, – pranešė valdžia.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

„Grėsmė branduolinei saugai visoje Europoje“

Ukrainos vicepremjeras ir energetikos ministras Denysas Šmyhalis Didžiojo septyneto šalių ambasadoriams pranešė, kad Rusijos dronai atakavo stabiliam Chmelnyckio atominės elektrinės darbui itin svarbią elektros pastotę, esančią už maždaug 190 kilometrų nuo Lenkijos sienos.

„Tokie veiksmai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir branduolinei saugai visoje Europoje“, – sakė D. Šmyhalis, ataką pavadindamas rimta eskalacija ir nurodydamas, kad apie ją pranešta Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA).

D. Šmyhalio teigimu, naktį iš pirmadienio į antradienį Rusija surengė plataus masto ataką, kuriai panaudojo 289 dronus, 17 balistinių raketų ir 59 sparnuotąsias raketas. Pagrindiniu taikiniu ir vėl tapo energetikos infrastruktūra. 

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