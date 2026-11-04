Europoje – virtinė grasinimų susprogdinti lėktuvus: sutrikdyti skrydžiai, kelti naikintuvai

Sprogmenų nerasta, nepaisant išsamių patikrų ant žemės, visiems lėktuvams saugiai pakilus ir vos kelių valandų skirtumu nusileidus įvairiuose Europos miestuose. Labiausiai nukentėjo Airijos pigių skrydžių bendrovė „Ryanair“: taikiniais tapo keturi jos lėktuvai.
Londono policija patvirtino, kad antradienį „gavo pranešimų apie (...) keturis orlaivius, turėjusius išskristi iš Hitrou oro uosto arba į jį atvykti“. Išsamesnės informacijos policija nepateikė, tačiau pridūrė, kad buvo gautas dar vienas perspėjimas dėl skrydžio Mančesterio oro uoste.
Atlikus patikras „jokių saugumo problemų nenustatyta“, nurodė policija.
2 grasinimai susiję su į Varšuvą skirdusiais lėktuvais
Lenkijos oro uostų atstovai pranešė, kad du grasinimai susprogdinti buvo susiję su lėktuvais, skridusiais į Lenkijos sostinę Varšuvą – „SAS Scandinavian Airlines“ lėktuvu, skridusiu iš Kopenhagos, ir Lenkijos oro linijų LOT orlaiviu, skridusiu iš Hitrou.
Ispanijos oro uostų operatorė „Aena“ patvirtino, kad avarinis protokolas buvo aktyvuotas „dėl pavojaus apie bombą“ „Ryanair“ lėktuve, kuris 10 val. 30 min. vietos (11 val. 30 min. Lietuvos) laiku nusileido Mursijoje, pietryčių Ispanijoje, atskridęs iš Mančesterio. Lėktuvas nusileido be nesklandumų.
Pranešimai apie bombas taip pat buvo susiję su „Ryanair“ skrydžiais iš Lisabonos į Romą, iš Dublino į Romą ir iš Dublino į Bulgarijos sostinę Sofiją.
Pakelti naikintuvai
Kiek anksčiau Italijos karinių oro pajėgų naikintuvai buvo pakelti palydėti „Ryanair“ lėktuvo, skridusio iš Dublino, šiam 10 val. 45 min. vietos (11 val. 45 min. Lietuvos) laiku leidžiantis Romos Fiumičino oro uoste, pranešime nurodė Romos oro uostas.
Antiteroristinės procedūros buvo pradėtos ir „Ryanair“ lėktuvui 9 val. 40 min. vietos (10 val. 40 min. Lietuvos) laiku atvykus į oro uostą. „Po keleivių, bagažo ir lėktuvo patikros nebuvo nieko rasta, pavojus atšauktas“, – priduriama pranešime.
„Wizz Air“ lėktuvas iš Bergamo Italijoje buvo patikrintas po to, kai po pavojaus signalo nusileido Sofijoje 11 val. 10 min. vietos (ir Lietuvos) laiku, naujienų agentūrai AFP sakė Bulgarijos vidaus reikalų ministerijos atstovas.
Visi šie incidentai įvyko po to, kai pirmadienį į orą buvo pakelti naikintuvai, kai „Wizz Air“ lėktuvas, skridęs iš Londono Lutono oro uosto į Sofiją, po grasinimo susprogdinti buvo nukreiptas ir priverstas avariniu būdu leistis Budapešte.
„Scandinavian Airlines“ nurodė galinti „patvirtinti, kad buvo gautas grasinimas dėl reiso SK751 tarp Kopenhagos ir Varšuvos“, tačiau antradienį lėktuvas nusileido be jokių problemų.
Jis atvyko į Varšuvos Šopeno oro uostą, kuris laikinai uždarė vieną kilimo ir tūpimo taką, kol lėktuve buvo atliekamas saugumo patikrinimas, tačiau sprogmenų nerasta.
LOT skrydis, kuris taip pat turėjo atvykti į Šopeno oro uostą, buvo nukreiptas į kitą Lenkijos sostinės oro uostą – Varšuvos Modlino.
Pareigūnai po pavojaus signalo šį oro uostą uždarė, tačiau „Boeing 737 MAX“ taip pat nusileido saugiai. „Nieko nerasta“, – AFP sakė Modlino oro uosto atstovas Adamas Szablowskis.
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