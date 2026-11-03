Varšuvoje nutupdytas lėktuvas iš Londono: pranešta apie bombą

Orlaivis, kuriame buvo 181 žmogus, po pavojaus signalo buvo nukreiptas į Varšuvos Modlino oro uostą. Šis oro uostas lieka uždarytas iki atskiro pranešimo.
Maždaug už 40 km į šiaurę nuo Varšuvos centro esantis Varšuvos Modlino oro uostas pranešė apie neplanuotą lėktuvo iš Londono Hitrou oro uosto nusileidimą dėl informacijos apie orlaivyje esantį sprogstamąjį užtaisą, sakoma pranešime.
Lėktuvas nusileido saugiai, o saugumo tarnybos tikrina gautą informaciją apie grėsmę.
Šis LOT lėktuvas skrido į kitą netoli Varšuvos esantį oro uostą Mazovijos Novy Dvure.
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