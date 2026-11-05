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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Blogėjant santykiams su Tokiju – Maskvos ėjimas: kas nurodoma Putino dekrete?

2026-11-05 14:07 / šaltinis: BNS
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2026-11-05 14:07
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Blogėjant santykiams su Tokiju ir praėjus kelioms savaitėms po to, kai buvo įkalintas japonų žurnalistas, kurį Rusija įtaria šnipinėjimu, Kremlius ketvirtadienį nurodė perimti bendrovės „Japan Tobacco International“ turtą Rusijoje.

Vladimiras Putinas (Rusijos užsienio reikalų ministerijos nuotrauka)
GALERIJA (20)

Blogėjant santykiams su Tokiju ir praėjus kelioms savaitėms po to, kai buvo įkalintas japonų žurnalistas, kurį Rusija įtaria šnipinėjimu, Kremlius ketvirtadienį nurodė perimti bendrovės „Japan Tobacco International“ turtą Rusijoje.

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Prezidento Vladimiro Putino pasirašytame dekrete nurodoma, kad turtas bus perduotas „laikinam valdymui“. Tai naujausias Rusijos valdžios žingsnis prieš užsienio bendrovių veiklą Rusijoje pagal taisykles, kurias Maskva vadina atsaku į tarptautines sankcijas.

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Dėl šios kampanijos jau kelios Europos įmonės faktiškai prarado savo verslą Rusijoje. Neseniai tai nutiko Šveicarijos maisto konglomeratui „Nestlé“ ir Prancūzijos prekybos centrų milžinei „Auchan“.

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Dekrete nurodyta, kad Ženevoje įsikūrusios „Japan Tobacco International“ veiklos Rusijoje kontrolė perduota Rusijos įmonei „Industrial Assets“.

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Šimtai užsienio įmonių paliko Rusiją po jos invazijos į Ukrainą, tačiau daugelis kitų nusprendė pasilikti. Maskva nustatė griežtus finansinius apribojimus įmonėms iš vadinamųjų „nedraugiškų“ šalių – tų, kurios dėl karo įvedė sankcijas Maskvai. Tai apima apribojimus dividendų išmokėjimui, kurie faktiškai įšaldo pelną šalies viduje, ir didelius išėjimo mokesčius tiems, kurie bando parduoti savo verslą.

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(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Daugelis užsienio įmonių nurašė savo turtą Rusijoje ir perdavė jo valdymą vietos vadovų komandoms.

Japonija, kuri jau dešimtmečius su Maskva ginčijasi dėl salų grupės Ramiajame vandenyne, prisijungė prie kai kurių Maskvai taikomų sankcijų.

Praėjusį mėnesį Rusijos saugumo tarnyba FSB areštavo Japonijos žurnalistą Yuki Imai, dirbantį laikraštyje „Hokkaido Shimbun“, ir jį kaltina „šnipinėjimo veikla Rusijos teritorijoje“.

Rusijos užsienio reikalų ministerija taip pat apkaltino Tokiją sistemingai naudojant žurnalistus šnipinėjimo operacijoms šalies viduje. Japonija šiuos kaltinimus neigia.

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