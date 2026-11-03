Šis 90-metis užsiima neįprasta veikla: atskleidė, ką valgo, kad išlaikytų tokią sveikatą

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Veteranų nuo 50 metų kategorijos kultūristų varžyboms Ispanijoje ruošiasi ypatingas svečias – Toshisuke Kanazawa. Ne dėl to, kad važiavo iš toli – Japonijos. O todėl, kad jam jau 90 metų.
„Labiau už viską noriu užsiimti kultūrizmu visą likusį gyvenimą. Tačiau, žinoma, negaliu to daryti amžinai. Galvoju, kad būdamas 93 galbūt dar kartą pabandysiu. Po to, tikriausiai, teks baigti karjerą. Senstant atsiranda raukšlių – jų atsiranda gana daug“, – tikina T. Kanazawa.
Užkulisiuose 90-metis kultūristas ruošiasi lygiai taip pat, kaip ir kur kas jaunesni varžovai: treniravosi, pasinaudojo savaiminio įdegio procedūra. Vyras pasakoja, kad išlikti sveikam ir energingam padeda japoniška mityba: rudieji ryžiai, fermentuotos sojų pupelės, miso sriuba. Tačiau svarbiausia – ryžtas.
„Kai ką nors nusprendi daryti, privalai sukaupti dvasinę stiprybę ir ryžtą, kad, nepaisant nieko, pasiektum tikslą. Noriu, kad žmonės sunkiai dirbtų – taip, kaip dirbau aš“, – sako kultūristas.
Tiesa, ant prizininkų pakylos Ispanijoje 90-metis neužlipo, tačiau jis tikisi įkvėpti kitus išlikti aktyvius ir nuolat kelti sau iššūkius.
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