Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Juozui Olekui – neeilinis Japonijos apdovanojimas

2026-11-03 13:57 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-03 13:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Japonijos vyriausybė antradienį paskelbė, kad Seimo pirmininkui Juozui Olekui bus įteiktas Tekančios saulės ordinas su didžiąja juosta. 

Seimo rudens sesijos pradžia (nuotr. Elta/D. Labučio)

Japonijos vyriausybė antradienį paskelbė, kad Seimo pirmininkui Juozui Olekui bus įteiktas Tekančios saulės ordinas su didžiąja juosta. 

REKLAMA
0

J. Olekas apdovanojamas už nuopelnus stiprinant Japonijos ir Lietuvos draugystę bei kultūrinius mainus, taip pat plėtojant abiejų šalių bendradarbiavimą saugumo srityje. 

Eidamas Seimo pirmininko ir jo pavaduotojo pareigas, politikas prisidėjo prie Hirošimos ir Nagasakio atominių bombardavimų 80-mečiui skirtos parodos organizavimo, Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 35-mečio renginių. Anksčiau, eidamas krašto apsaugos ministro pareigas, jis plėtojo šalių bendradarbiavimą gynybos srityje, taip pat daugiau nei 15 metų buvo Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės narys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ordinu apdovanotas ir buvęs Černobylio medicinos centro vadovas ir Sapiegos ligoninės direktorius Jurgis Gediminas Rimdeika. 

Jam už nuopelnus skatinant akademinius mainus ir tarpusavio supratimą tarp Japonijos ir Lietuvos medicinos srityje skirtas Tekančios saulės ordinas su aukso spinduliais ir rozete.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų