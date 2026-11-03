Juozui Olekui – neeilinis Japonijos apdovanojimas

J. Olekas apdovanojamas už nuopelnus stiprinant Japonijos ir Lietuvos draugystę bei kultūrinius mainus, taip pat plėtojant abiejų šalių bendradarbiavimą saugumo srityje.
Eidamas Seimo pirmininko ir jo pavaduotojo pareigas, politikas prisidėjo prie Hirošimos ir Nagasakio atominių bombardavimų 80-mečiui skirtos parodos organizavimo, Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 35-mečio renginių. Anksčiau, eidamas krašto apsaugos ministro pareigas, jis plėtojo šalių bendradarbiavimą gynybos srityje, taip pat daugiau nei 15 metų buvo Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Japonija grupės narys.
Ordinu apdovanotas ir buvęs Černobylio medicinos centro vadovas ir Sapiegos ligoninės direktorius Jurgis Gediminas Rimdeika.
Jam už nuopelnus skatinant akademinius mainus ir tarpusavio supratimą tarp Japonijos ir Lietuvos medicinos srityje skirtas Tekančios saulės ordinas su aukso spinduliais ir rozete.
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