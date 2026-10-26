Mirė buvęs Japonijos premjeras: Kinija jį prisiminė kaip „seną draugą“

Y. Fukuda mirė spalio 22 d., naujienų agentūrai AFP sakė Liberalų demokratų partijos atstovas.
Jis Japonijos vyriausybei vadovavo vienus metus nuo 2007 m. rugsėjo, pakeitęs jau mirusį ministrą pirmininką Shinzo Abe, kurio pirmoji kadencija baigėsi vos po 12 mėnesių.
Eidamas ministro pirmininko pareigas Y. Fukuda siekė pagerinti santykius su Kinija ir pakvietė tuometinį jos prezidentą Hu Jintao apsilankyti Japonijoje.
2008 m. gegužę Japonijoje apsilankęs Hu Jintao tapo pirmuoju per dešimtmetį šioje šalyje viešėjusiu Kinijos valstybės vadovu.
Abu lyderiai tuomet paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame įsipareigojo plėtoti „abipusiai naudingus santykius, grindžiamus bendrais strateginiais interesais“.
2008 m. rugsėjį, smukus populiarumui, Y. Fukuda atsistatydino. Iš politikos jis pasitraukė 2012 m.
Tačiau Tokijo ir Pekino santykiams pablogėjus dėl ginčijamų salų ir kitų istorinių nesutarimų, Y. Fukuda 2014 m. apsilankė Kinijoje, susitiko su prezidentu Xi Jinpingu ir su juo aptarė dvišalius santykius. Šis vizitas padėjo sudaryti sąlygas Xi Jinpingo ir antrą kadenciją Japonijos ministro pirmininko pareigas ėjusio Sh. Abe susitikimui.
Pekinas jį prisiminė kaip „seną draugą“.
„Ponas Yasuo Fukuda buvo senas Kinijos žmonių draugas ir reikšmingai prisidėjo prie Kinijos ir Japonijos santykių gerinimo bei plėtros“, – per spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Guo Jiakunas.
G. Jiakunas atkreipė dėmesį į „vyresniosios kartos Japonijos valstybės veikėjų principingumą ir atsakomybės jausmą“ ir paragino „dabartinę Japonijos vadovybę“ rimtai susimąstyti.
Abiejų šalių santykiai pablogėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi praėjusiais metais užsiminė, kad Japonija galėtų įsikišti karinėmis priemonėmis, jei būtų užpultas Taivanas. Taivaną Pekinas laiko savo teritorija.
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