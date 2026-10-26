Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Mirė buvęs Japonijos premjeras: Kinija jį prisiminė kaip „seną draugą“

2026-10-26 11:21 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 11:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Buvęs Japonijos ministras pirmininkas Yasuo Fukuda, žinomas dėl savo pastangų užmegzti stabilius santykius su Kinija, mirė eidamas 91-uosius metus, pirmadienį pranešė valdančiosios partijos pareigūnas.

Žvakutė (BNS nuotr.)

Buvęs Japonijos ministras pirmininkas Yasuo Fukuda, žinomas dėl savo pastangų užmegzti stabilius santykius su Kinija, mirė eidamas 91-uosius metus, pirmadienį pranešė valdančiosios partijos pareigūnas.

REKLAMA
0

Y. Fukuda mirė spalio 22 d., naujienų agentūrai AFP sakė Liberalų demokratų partijos atstovas.

Jis Japonijos vyriausybei vadovavo vienus metus nuo 2007 m. rugsėjo, pakeitęs jau mirusį ministrą pirmininką Shinzo Abe, kurio pirmoji kadencija baigėsi vos po 12 mėnesių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eidamas ministro pirmininko pareigas Y. Fukuda siekė pagerinti santykius su Kinija ir pakvietė tuometinį jos prezidentą Hu Jintao apsilankyti Japonijoje.

REKLAMA
REKLAMA

2008 m. gegužę Japonijoje apsilankęs Hu Jintao tapo pirmuoju per dešimtmetį šioje šalyje viešėjusiu Kinijos valstybės vadovu.

REKLAMA

Abu lyderiai tuomet paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame įsipareigojo plėtoti „abipusiai naudingus santykius, grindžiamus bendrais strateginiais interesais“.

2008 m. rugsėjį, smukus populiarumui, Y. Fukuda atsistatydino. Iš politikos jis pasitraukė 2012 m.

Tačiau Tokijo ir Pekino santykiams pablogėjus dėl ginčijamų salų ir kitų istorinių nesutarimų, Y. Fukuda 2014 m. apsilankė Kinijoje, susitiko su prezidentu Xi Jinpingu ir su juo aptarė dvišalius santykius. Šis vizitas padėjo sudaryti sąlygas Xi Jinpingo ir antrą kadenciją Japonijos ministro pirmininko pareigas ėjusio Sh. Abe susitikimui.

REKLAMA
REKLAMA

Pekinas jį prisiminė kaip „seną draugą“.

„Ponas Yasuo Fukuda buvo senas Kinijos žmonių draugas ir reikšmingai prisidėjo prie Kinijos ir Japonijos santykių gerinimo bei plėtros“, – per spaudos konferenciją sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Guo Jiakunas.

G. Jiakunas atkreipė dėmesį į „vyresniosios kartos Japonijos valstybės veikėjų principingumą ir atsakomybės jausmą“ ir paragino „dabartinę Japonijos vadovybę“ rimtai susimąstyti.

Abiejų šalių santykiai pablogėjo po to, kai Japonijos ministrė pirmininkė Sanae Takaichi praėjusiais metais užsiminė, kad Japonija galėtų įsikišti karinėmis priemonėmis, jei būtų užpultas Taivanas. Taivaną Pekinas laiko savo teritorija.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų