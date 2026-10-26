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Mirė žinomas radijo laidų vedėjas

2026-10-26 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-26 07:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Mirė buvęs BBC radijo laidų vedėjas ir sporto komentatorius Steve'as Robertsas. Jis sulaukė 75-erių. Daugiau nei tris dešimtmečius BBC radijuje dirbęs vyras kolegų atmintyje išliks kaip profesionalus žurnalistas ir nuoširdus bičiulis.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė buvęs BBC radijo laidų vedėjas ir sporto komentatorius Steve'as Robertsas. Jis sulaukė 75-erių. Daugiau nei tris dešimtmečius BBC radijuje dirbęs vyras kolegų atmintyje išliks kaip profesionalus žurnalistas ir nuoširdus bičiulis.

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Liūdna žinia pasidalyta oficialioje „BBC Radio Merseyside“ socialinio tinklo paskyroje. Buvusį kolegą prisiminę darbuotojai neslėpė liūdesio ir išreiškė užuojautą jo artimiesiems.

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„BBC Radio Merseyside“ pranešime teigiama, kad S. Robertsas stotyje dirbo daugiau nei 30 metų. Per šį laiką jis nušvietė įvairias sporto šakas, tarp jų – regbį, taip pat vedė legendinę laidą „Try Time“ kartu su Ray Frenchu ir Allanu Rooney.

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„Jis buvo ne tik puikus transliuotojas ir tikras savo srities profesionalas, bet ir puikus draugas daugeliui“, – rašoma stoties pranešime. Jame taip pat išreikšta užuojauta Steve'o šeimai ir draugams.

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Žinia apie jo mirtį sujaudino ir buvusius kolegas. Radijo laidų vedėja Jade Burns rašė, kad tai – širdį verianti žinia, ir prisiminė S. Robertsą kaip visuomet palaikiusį bei malonų žmogų.

BBC prodiuserė Merryn Robin taip pat pagerbė velionį, pabrėždama jo dosnumą dalijantis žiniomis, atjautą ir talentą.

Apie netektį pasisakė ir „Sky Sports“ laidų vedėjas Robas Palmeris. Jis rašė, kad S. Robertsas eterį užpildydavo entuziazmu, noru dirbti ir profesionalumu.

Be „Try Time“, S. Robertsas vedė ir laidą „The Rugby League“. 

S. Robertsas buvo išleidęs ir pirmąją savo knygą „Not Young Enough to Know Everything“. 

Kol kas S. Robertso mirties priežastis neskelbiama.

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