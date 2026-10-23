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Mirė garsus aktorius: be tėčio liko 5 vaikai

2026-10-23 20:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-23 20:07
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Holivudą pasiekė liūdna žinia – mirė amerikiečių aktorius Tomas Skerrittas, geriausiai žinomas dėl vaidmenų filmuose „Svetimas“ ir „Top Gun“ bei televizijos seriale „Picket Fences“. Jam buvo 93-eji.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Holivudą pasiekė liūdna žinia – mirė amerikiečių aktorius Tomas Skerrittas, geriausiai žinomas dėl vaidmenų filmuose „Svetimas“ ir „Top Gun“ bei televizijos seriale „Picket Fences“. Jam buvo 93-eji.

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Apie aktoriaus mirtį pranešė jo šeima. Skerrittas mirė trečiadienį, spalio 21 dieną.

Karjera truko šešis dešimtmečius

Jo karjera truko šešis dešimtmečius, o per juos jis sukūrė vaidmenis daugelyje žinomų Holivudo filmų ir televizijos projektų.

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„Mums skaudu dėl jo netekties“, – teigiama šeimos pranešime.

Artimieji aktorių prisiminė ne tik kaip talentingą atlikėją, bet ir kaip žmogų, pasižymėjusį humoru, smalsumu, dosnumu bei noru padėti kitiems atrasti savo balsą.

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Vienas žinomiausių T. Skerritto vaidmenų – erdvėlaivio „Nostromo“ kapitonas Dallasas Ridley Scotto 1979 metų mokslinės fantastikos siaubo filme „Svetimas“.

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Iš pradžių aktorius šio vaidmens atsisakė, nes nerimavo, kad filmo biudžetą gali sunaudoti specialieji efektai. Vis dėlto persigalvojo sužinojęs, kad filmą režisuos Ridley Scottas, ir pamatęs ankstesnį jo kūrinį „Dvikovininkai“.

2001 metų dokumentiniame filme „Alien Evolution“ Skerrittas juostą pavadino šedevru ir gyrė jos vizualinį sprendimą.

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Dar vienas svarbus karjeros etapas prasidėjo 1970 metais, kai aktorius suvaidino karo chirurgą Duke'ą Forrestą Roberto Altmano filme „MAS*H“.

1986 metais jis pasirodė filme „Top Gun“, kuriame įkūnijo skrydžių instruktorių Mike'ą „Viper“ Metcalfą. Šioje juostoje jis vaidino kartu su Tomu Cruise'u.

Tarp kitų žinomų jo darbų – „Plieninės magnolijos“, „Mirties zona“, „Kontaktas“ ir „A River Runs Through It“. Aktorius taip pat vaidino televizijos seriale „Picket Fences“, kuriame atliko šerifo Jimmy Brocko vaidmenį.

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Už vaidmenį seriale pelnė „Emmy“

1993 metais T. Skerrittas pelnė „Primetime Emmy“ apdovanojimą už geriausią pagrindinį aktoriaus vaidmenį draminiame seriale „Picket Fences“. Kitais metais jis vėl buvo nominuotas šiam apdovanojimui.

Aktorius ne kartą kalbėjo apie režisieriaus Roberto Altmano įtaką jo profesiniam keliui. Skerritto teigimu, režisierius skatino aktorius eksperimentuoti, rizikuoti ir nebijoti suklysti.

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Už kino industrijos ribų T. Skerrittas taip pat skyrė dėmesio visuomeninei veiklai. Jis padėjo įkurti „TheFilmSchool“ Sietle, kur buvo ugdomi nauji pasakotojai ir kino kūrėjai.

Aktorius taip pat prisidėjo prie „Red Badge Project“ – iniciatyvos, padedančios karo veteranams įveikti potrauminio streso sutrikimo, nerimo ir depresijos sunkumus pasakojant savo istorijas raštu.

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Be to, Skerrittas palaikė upių apsaugos iniciatyvas, bendradarbiavo su organizacijomis „American Rivers“ ir „Gallatin River Task Force“.

1933 metų rugpjūčio 25 dieną Detroite gimęs aktorius buvo vedęs Julie Tokashiki – pora susituokė 1998 metais.

Aktorius turėjo penkis vaikus Andy, Erin, Mattą, Colliną ir Emiko, taip pat penkis anūkus bei du proanūkius.

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