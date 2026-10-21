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Mirė garsus aktorius

2026-10-21 13:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-21 13:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kino pasaulį pasiekė liūdna žinia – mirė amerikiečių aktorius Richardas Riehle, žiūrovams pažįstamas iš filmų „Office Space“, „Bridesmaids“ ir „Star Trek“ franšizės. Per kelis dešimtmečius trukusią karjerą jis sukūrė daugiau nei 400 vaidmenų kine ir televizijoje. Aktoriui buvo 78-eri.

Žvakės (nuotr. 123rf.com)

Kino pasaulį pasiekė liūdna žinia – mirė amerikiečių aktorius Richardas Riehle, žiūrovams pažįstamas iš filmų „Office Space“, „Bridesmaids“ ir „Star Trek“ franšizės. Per kelis dešimtmečius trukusią karjerą jis sukūrė daugiau nei 400 vaidmenų kine ir televizijoje. Aktoriui buvo 78-eri.

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Kaip praneša leidinys „Metro“, remdamasis TMZ ir aktoriaus bičiuliais, R. Riehle mirė spalio 15 dieną Los Andžele. Teigiama, kad mirties priežastis buvo natūrali, tačiau daugiau detalių nepateikiama.

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Per karjerą sukūrė šimtus vaidmenų

R. Riehle aktoriaus karjerą pradėjo aštuntajame dešimtmetyje. Per ilgus darbo metus jis pasirodė daugybėje filmų ir televizijos serialų, o jo filmografijoje – daugiau nei 400 projektų.

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Vienas žinomiausių jo vaidmenų buvo 1999 metų juodojoje komedijoje „Office Space“. Joje aktorius įkūnijo Tomą Smykowskį – produktų vadovą, kuris save laikė puikiu žmonių santykių specialistu ir tarpininkavo tarp bendrovės klientų bei programinės įrangos inžinierių.

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R. Riehle taip pat vaidino komedijoje „Bridesmaids“, kurioje pagrindinius vaidmenis atliko Kristen Wiig ir Maya Rudolph. Šiame filme jis įkūnijo Billą Cozbi.

Aktorius buvo žinomas ir iš kitų televizijos projektų. Jis pasirodė serialuose „Grounded for Life“ ir „NCIS“, o animaciniame nuotykių seriale „The Legend of Korra“ įgarsino Bumi ir kitus veikėjus.

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R. Riehle ne kartą teko įkūnyti Kalėdų Senelį. Šį personažą jis vaidino seriale „Two and a Half Men“ ir filmuose „A Very Harold & Kumar 3D Christmas“ bei „Puppy Star Christmas“.

Tarp vėlesnių jo darbų – 2023 metais pasirodęs kriminalinės komedijos serialas „Barry“, kuriame aktorius atliko prižiūrėtojo Reynoldso vaidmenį.

Prieš pradėdamas aktoriaus karjerą, R. Riehle vaidino „Meadow Brook“ teatre Ročesteryje, Mičigano valstijoje. Jis gimė Viskonsine.

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