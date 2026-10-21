Mirė garsus aktorius

Kaip praneša leidinys „Metro“, remdamasis TMZ ir aktoriaus bičiuliais, R. Riehle mirė spalio 15 dieną Los Andžele. Teigiama, kad mirties priežastis buvo natūrali, tačiau daugiau detalių nepateikiama.
Per karjerą sukūrė šimtus vaidmenų
R. Riehle aktoriaus karjerą pradėjo aštuntajame dešimtmetyje. Per ilgus darbo metus jis pasirodė daugybėje filmų ir televizijos serialų, o jo filmografijoje – daugiau nei 400 projektų.
Vienas žinomiausių jo vaidmenų buvo 1999 metų juodojoje komedijoje „Office Space“. Joje aktorius įkūnijo Tomą Smykowskį – produktų vadovą, kuris save laikė puikiu žmonių santykių specialistu ir tarpininkavo tarp bendrovės klientų bei programinės įrangos inžinierių.
R. Riehle taip pat vaidino komedijoje „Bridesmaids“, kurioje pagrindinius vaidmenis atliko Kristen Wiig ir Maya Rudolph. Šiame filme jis įkūnijo Billą Cozbi.
Aktorius buvo žinomas ir iš kitų televizijos projektų. Jis pasirodė serialuose „Grounded for Life“ ir „NCIS“, o animaciniame nuotykių seriale „The Legend of Korra“ įgarsino Bumi ir kitus veikėjus.
R. Riehle ne kartą teko įkūnyti Kalėdų Senelį. Šį personažą jis vaidino seriale „Two and a Half Men“ ir filmuose „A Very Harold & Kumar 3D Christmas“ bei „Puppy Star Christmas“.
Tarp vėlesnių jo darbų – 2023 metais pasirodęs kriminalinės komedijos serialas „Barry“, kuriame aktorius atliko prižiūrėtojo Reynoldso vaidmenį.
Prieš pradėdamas aktoriaus karjerą, R. Riehle vaidino „Meadow Brook“ teatre Ročesteryje, Mičigano valstijoje. Jis gimė Viskonsine.