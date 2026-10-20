Mirė garsi Lietuvos žurnalistė Daiva Vilkelytė

Liūdną žinią portalui LRT.lt patvirtino moters artimieji.
Mirė Lietuvos žurnalistė
D. Vilkelytė buvo žurnalistė, redaktorė ir publicistė, rašiusi apie Lietuvos istoriją, kultūrą, meną bei visuomenei mažiau žinomus istorinių asmenybių gyvenimo faktus.
Ypač daug dėmesio ji skyrė archyviniams tyrimams: nagrinėjo sovietmečio veikėjų biografijas, represijų istoriją, rašytojų Petro Cvirkos ir Kazio Jakubėno likimus, ieškojo istorinių dokumentų, padedančių iš naujo įvertinti įsitvirtinusius pasakojimus apie Lietuvos praeitį.
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