Apmoka apgyvendinimą, kurą ir siūlo 1200 eurų į rankas, bet dirbti niekas nesiveržia: „Įmonės ieško įvairiausių sprendimų“

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Palangos turizmo informacijos centras pastebi, kad aiški riba, kada baigiasi aktyvusis sezonas, nyksta. O Užimtumo tarnybos duomenys rodo, kad darbuotojų apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje trūksta ne tik kurortuose, bet ir didmiesčiuose – rugsėjį visoje Lietuvoje buvo siūloma daugiau kaip 700 darbo vietų.
Palangos restorane „Floros simfonija“ vasarą dirba apie 230 žmonių, o dabar – maždaug 80. Tačiau mažesnė komanda nebūtinai reiškia mažiau darbo.
„Beveik kiekvieną šeštadienį šitoj vietoj esam pilnai užrezervuoti. (...) Būna savaitgalių žiemą, kad dirbam taip pat, kaip vasarą“, – pasakojo „Floros simfonijos“ padalinio vadovas Lukas Tautkus.
Savaitgaliais restoranai vis dar pilni
Verslininkai pasakojo bandantys tuos pačius darbuotojus prisivilioti sugrįžti. Darbuotojų trūkumą jaučia ir pajūrio viešbučiai.
„Tų darbuotojų skaičius mažesnis, praktiškai susimažinam dvigubai – jeigu vasarą viešbutyje, restorane dirba virš 60 žmonių, tai ne sezono metu lieka apie 30“, – sakė viešbučio „Palangos žuvėdra“ vadovas Kristupas Šliogeris.
Didžiausia problema kyla pasibaigus vasarai – mat jaunimas atidirba sezoną ir išvažiuoja. Studentai grįžta į studijas, o moksleiviai – į mokyklas.
Užimtumo tarnybos duomenimis, rugsėjį Palangoje buvo registruota 121 laisva darbo vieta. Daugiausia darbdaviai ieškojo padavėjų, virėjų, administratorių ir kambarių tvarkytojų.
„Įmonės ieško įvairiausių sprendimų – derinasi ir dėl lankstesnio darbo grafiko, ir apmoka, kompensuoja atvykimą į darbą, transporto, kuro išlaidas. Pasirūpina neretai ir ne sezono metu nemokamu apgyvendinimu“, – sakė Užimtumo tarnybos atstovė Rita Karavaitienė.
Anot Palangos turizmo informacijos centro, aiški riba, kada baigiasi aktyvusis turizmo sezonas, vis labiau nyksta.
„Anksčiau būdavo laikotarpis, kad ties rugpjūčio 15-ąja baigiasi, atrodo, kaip nurėžta, tiesiog baigiasi mūsų svečiai Palangoje. (...) Iš tikrųjų dar vis Palangoje šurmuliuoja ir šurmuliuoja daugybė svečių“, – tikino Turizmo informacijos centro vadovė Rasa Skirgailaitė-Kmitienė.
Virėjų ir padavėjų trūksta visoje Lietuvoje
Didžiąją dalį poilsiautojų sudaro lietuviai, tačiau kurorte gausu ir svečių iš Vokietijos, Lenkijos, Latvijos bei Estijos.
Darbuotojų apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuje trūksta ne tik Palangoje. Užimtumo tarnybos duomenimis, rugsėjį visoje Lietuvoje darbdaviai siūlė daugiau kaip 700 darbo vietų. Daugiausia jų buvo Vilniuje ir Kaune.
Labiausiai trūksta virėjų – laisvų darbo vietų jiems siūlyta daugiau kaip 200. Po jų rikiuojasi virtuvės pagalbininkai, padavėjai ir valytojai.
„Virėjų atlyginimai maždaug vyrauja apie 1100–1200 eurų į rankas, šefai gali tikėtis kelių tūkstančių eurų atlyginimo. Jeigu kalba eina apie padavėjus, barmenus, pagalbinius virtuvės darbuotojus, atlyginimai į rankas – nuo 900 iki 1000 eurų“, – tikino R. Skirgailaitė-Kmitienė.
Anot specialistų, jaunimui, ieškančiam sezoninio darbo, dažniausiai trūksta patirties, todėl ir siūlomas atlyginimas būna minimalus. Tačiau studentai ir moksleiviai iš karto nori uždirbti bent 1200 eurų į rankas.
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