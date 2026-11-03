Kaliningrade – milžiniškas projektas: Kremlius stato „naują akį“ į Europą

Žvelgiant iš viršaus, matyti trys išsiskleidžiančios šio milžiniško objekto atšakos, kurių kiekvienos ilgis viršija 500 metrų.
Ši radaro stotis leis Rusijos kariuomenei aptikti lėktuvus, raketas ir laivus iki 3000 km atstumu. Jos veikimo zonoje gali atsidurti didelė Europos dalis, įskaitant Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Vokietiją ir Ukrainą, rašo DW.
Kompleksas statomas Gvardeisko rajone, 37 km nuo sienos su Lenkija. Remiantis Lenkijos leidinio „Defence24“ duomenimis, statybos prasidėjo 2023 m. kovo mėnesį, o kalbama apie radarą, panašų į kompleksą 29B6 „Konteineris“.
Jis veikia trumpųjų bangų diapazone ir naudoja radijo bangų atspindžius nuo jonosferos, o tai leidžia aptikti objektus už tiesioginio matomumo ribų. Pasak Rusijos kariuomenės atstovų, „Konteineris“ vienu metu gali stebėti iki 10 tūkstančių oro taikinių, įskaitant F-35 naikintuvus.
Malinionis: tai suteiks Rusijai papildomo laiko
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų rezervo pulkininkas Vaidotas Malinionis leidiniui DW aiškino, kad naujasis radaras gali suteikti Rusijos vadovybei papildomo laiko sprendimams priimti konflikto su NATO atveju.
Jo pagalba gauta informacija gali būti naudojama ir rengiant puolamąsias operacijas. Pasak V. Malinionio, dėl didžiulių matmenų radaras tampa lengvu taikiniu.
Tuo tarpu Latvijos karo analitikė Evija Djatkovica mano, kad radaras taip pat padės Rusijos kariuomenei aptikti žemai skrendančius objektus, įskaitant dronus. Jos nuomone, tai gali sumažinti NATO šalių dronų naudojimo efektyvumą.
Statomas dar vienas radaras
„Defence24“ taip pat praneša, kad Kaliningrado srities Černiachovsko rajone statomas dar vienas didelis žiedinio pavidalo radaras, kurio skersmuo viršija 1600 metrų.
Jo statyba taip pat prasidėjo 2023 m. kovo mėnesį. Leidinys spėja, kad abu objektai gali būti tarpusavyje susiję, tačiau antrojo komplekso paskirtis nežinoma. Iš viso regione yra daugiau nei 20 radioelektroninės žvalgybos ir kovos objektų.
Savo ruožtu Kremliaus vadovas Vladimiras Putinas pareiškė, kad Rusija bus pasirengusi panaudoti „visą turimą“ ginkluotę, įskaitant branduolinę, atsakydama į Vakarų puolimą.
Pasak V. Malinionio, Rusija šiame regione gali dislokuoti iki 100 branduolinių galvučių. Aukšto rango šaltiniai Lenkijoje ir Lietuvoje mano, kad dalis jų jau yra Kaliningrado srityje, rašė „The Times“.
Po žvalgybos perspėjimų – Lenkijos veiksmai prie Kaliningrado
Reaguodama į žvalgybos perspėjimus apie artimiausiomis dienomis galimą sabotažą, Lenkija prie Rusijos Kaliningrado eksklavo dislokavo policijos antiteroristinius dalinius, pirmadienį pranešė Lenkijos žiniasklaida.
Šie daliniai kartu su kariuomene, pasieniečiais ir žvalgybos tarnybomis veikia šiaurės rytų Lenkijos Varmijos Mozūrų bei Palenkės vaivadijose, Lenkijos naujienų radijo stočiai RMF FM sakė vyriausiasis policijos komendantas Marekas Boronas.
Vyriausiojoje policijos komendantūroje įsteigtas specialus valdymo centras, o iš kelių regionų atsiųsta papildomų pareigūnų.
Įspėja apie galimus ginkluotų grupuočių įsiveržimus
Anot RMF FM, Lenkijos karinė žvalgyba ir sąjungininkų žvalgybos tarnybos praėjusią savaitę įspėjo, kad prie Rusijos sienos gali būti vykdomi sabotažo aktai, įskaitant galimus ginkluotų grupuočių įsiveržimus.
M. Boronas teigė, kad sustiprintu saugumo pajėgų buvimu siekiama apsaugoti gyventojus ir infrastruktūrą baiminantis sabotažo bei užsienio žvalgybos tarnybų veiklos.
Policijos vadovas paneigė bet kokį mobilizacijos ryšį su tebesitęsiančia Lenkijos Konstitucinio Tribunolo krize, sukėlusia protestus ir vyriausybės bei opozicijos priešpriešą.
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