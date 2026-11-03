Po žvalgybos perspėjimų – Lenkijos veiksmai prie Kaliningrado

Šie daliniai kartu su kariuomene, pasieniečiais ir žvalgybos tarnybomis veikia šiaurės rytų Lenkijos Varmijos Mozūrų bei Palenkės vaivadijose, Lenkijos naujienų radijo stočiai RMF FM sakė vyriausiasis policijos komendantas Marekas Boronas.
Vyriausiojoje policijos komendantūroje įsteigtas specialus valdymo centras, o iš kelių regionų atsiųsta papildomų pareigūnų.
Įspėja apie galimus ginkluotų grupuočių įsiveržimus
Anot RMF FM, Lenkijos karinė žvalgyba ir sąjungininkų žvalgybos tarnybos praėjusią savaitę įspėjo, kad prie Rusijos sienos gali būti vykdomi sabotažo aktai, įskaitant galimus ginkluotų grupuočių įsiveržimus.
M. Boronas teigė, kad sustiprintu saugumo pajėgų buvimu siekiama apsaugoti gyventojus ir infrastruktūrą baiminantis sabotažo bei užsienio žvalgybos tarnybų veiklos.
Policijos vadovas paneigė bet kokį mobilizacijos ryšį su tebesitęsiančia Lenkijos Konstitucinio Tribunolo krize, sukėlusia protestus ir vyriausybės bei opozicijos priešpriešą.
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