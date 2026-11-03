Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po žvalgybos perspėjimų – Lenkijos veiksmai prie Kaliningrado

2026-11-03 08:53 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-03 08:53
Pridėkite kaip šaltinį Google

Reaguodama į žvalgybos perspėjimus apie artimiausiomis dienomis galimą sabotažą, Lenkija prie Rusijos Kaliningrado eksklavo dislokavo policijos antiteroristinius dalinius, pirmadienį pranešė Lenkijos žiniasklaida.

Lenkijos vėliava (BNS nuotr.)

Reaguodama į žvalgybos perspėjimus apie artimiausiomis dienomis galimą sabotažą, Lenkija prie Rusijos Kaliningrado eksklavo dislokavo policijos antiteroristinius dalinius, pirmadienį pranešė Lenkijos žiniasklaida.

REKLAMA
0

Šie daliniai kartu su kariuomene, pasieniečiais ir žvalgybos tarnybomis veikia šiaurės rytų Lenkijos Varmijos Mozūrų bei Palenkės vaivadijose, Lenkijos naujienų radijo stočiai RMF FM sakė vyriausiasis policijos komendantas Marekas Boronas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyriausiojoje policijos komendantūroje įsteigtas specialus valdymo centras, o iš kelių regionų atsiųsta papildomų pareigūnų.

REKLAMA
REKLAMA

Įspėja apie galimus ginkluotų grupuočių įsiveržimus

Anot RMF FM, Lenkijos karinė žvalgyba ir sąjungininkų žvalgybos tarnybos praėjusią savaitę įspėjo, kad prie Rusijos sienos gali būti vykdomi sabotažo aktai, įskaitant galimus ginkluotų grupuočių įsiveržimus.

REKLAMA

M. Boronas teigė, kad sustiprintu saugumo pajėgų buvimu siekiama apsaugoti gyventojus ir infrastruktūrą baiminantis sabotažo bei užsienio žvalgybos tarnybų veiklos.

Policijos vadovas paneigė bet kokį mobilizacijos ryšį su tebesitęsiančia Lenkijos Konstitucinio Tribunolo krize, sukėlusia protestus ir vyriausybės bei opozicijos priešpriešą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų