Lenkijoje – pirmos tokios pratybos Ukrainai remti: dalyvaus kariai iš 10 šalių

Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės vadovaujamos Daugianacionalinės pajėgos Ukrainai (MNF-U) nėra skirtos puolamosioms operacijoms ir bus dislokuotos tik tada, kai bus susitarta dėl paliaubų, siekiant užbaigti karą, sukeltą 2022 m. Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą.
Šių pajėgų, įkurtų 2025 m. ir jau turinčių operacinę vadavietę Paryžiuje, veikla nėra NATO operacija, o JAV jose dalyvauja labai ribotai.
Jų tikslas – remti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas, užtikrinti Ukrainos oro erdvės saugumą ir sudaryti sąlygas atnaujinti ekonominę veiklą Juodojoje jūroje.
Tačiau pratybų, pavadintų „Koalicja“ (lenk. „Koalicija“), mastas ir trukmė gali supykdyti Rusiją, kuri kol kas nerodo didelio noro siekti taikos susitarimo.
„Pratybos leis patikrinti, kaip greitai ir veiksmingai kelios valstybės gali dislokuoti sausumos, jūrų ir oro pajėgas Ukrainai remti pasibaigus karo veiksmams“, – sakoma bendrame pareiškime, kurį paskelbė Prancūzijos gynybos ministerija.
„Tai nėra hipotetinis planas, tai realios pajėgos, pasirengusios padėti Ukrainai, kai kovos baigsis“, – Jungtinės Karalystės pareiškime cituojamas šalies gynybos ministras Wesas Streetingas.
Pratybos, kuriose dalyvaus 2,8 tūkst. karių, vyks lapkričio 9–22 dienomis pietryčių Lenkijoje, netoli Ukrainos sienos.
Didžiausią kontingentą – 1,1 tūkst. karių – atsiųs Prancūzija, o JK dislokuos 300 karių.
Bus dislokuota lengvoji technika
Pirmosios šių koalicijos pajėgų pratybos yra „svarbus etapas, nes jos konkrečiai parodys MNF-U gebėjimą būti dislokuotoms vos pasibaigus karo veiksmams“, – sakė Prancūzijos generolas Armelis Dirou, kuris pratyboms vadovaus kartu su JK generolu leitenantu Tomu Batemanu.
Bendrame pareiškime nurodoma, kad pratybose dalyvaus Belgijos, Estijos, Vokietijos, Prancūzijos, Lietuvos, Nyderlandų, Lenkijos, Ispanijos, Švedijos ir JK kariai. Jie vykdys oro ir sausumos operacijas Novos Dembos miestelio apylinkėse, maždaug už 100 km į vakarus nuo Ukrainos sienos.
Tuo metu Turkija iš Stambulo vadovaus jūrinei simuliacijai, kurios metu bus tikrinamas pasirengimas galimoms minų šalinimo operacijoms Juodojoje jūroje. Turkijos kariai nedalyvaus sausumos pratybose Lenkijoje, priduriama pareiškime.
T. Batemanas pabrėžė, kad šios pajėgos nėra „taikos palaikymo ar paliaubų stebėjimo misija“.
„Jos nėra skirtos puolamosioms operacijoms. Jų tikslas – sustiprinti pasitikėjimą saugumu ir remti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų atkūrimą, stiprinant jų gebėjimą atgrasyti ir, jei reikės, apsiginti nuo Rusijos agresijos ateityje“, – sakė jis.
Vis dėlto Maskva atidžiai stebės pratybas, nes karas, kuris jau trunka ilgiau nei Pirmasis pasaulinis karas, artėja prie penktųjų metinių, o nė viena šalis, regis, nepriartėjo prie lemiamo persilaužimo.
A. Dirou teigimu, pratybų tikslas – pasirengti misijos pajėgų dislokavimui ir išspręsti įvairias galimas logistikos bei kultūrinių skirtumų tarp skirtingų šalių kariuomenių keliamas problemas.
„Tai nėra jėgos demonstravimas. Mes neketiname demonstruoti savo raumenų“, – sakė jis.
Numatoma, kad Lenkijoje bus dislokuota tik lengvoji technika, pavyzdžiui, dronai, skirti kovos su dronais ir savigynos pratyboms, o ne sunkioji ginkluotė. Tankų dislokuoti neplanuojama.
Pasak T. Batemano, per pratybas, be kita ko, bus tikrinami koordinavimo mechanizmai, praktiškai išbandomas karių, technikos ir atsargų perkėlimas, vertinama, ar skirtingi pajėgų komponentai gali susijungti ir efektyviai veikti kaip vieningos daugianacionalinės pajėgos.
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