Lenkijos opozicijos lyderis Kačynskis: esame valstybės perversmo liudininkai

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Vakar Lenkijoje įvyko tai, dėl ko šalies prezidentas K. Navrockis, jau išskridęs planuoto vizito į Senegalą, turėjo apsisukti ir grįžti į Lenkiją. Prezidentą delegavusios partijos „Teisė ir teisingumas“ pirmininkas Jaroslavas Kačynskis Konstitucinio tribunolo vadovybės nušalinimą jau spėjo pavadinti valstybės perversmu.
„Esame laipsniškai vykstančio valstybės perversmo, įžengusio į lemiamą fazę, liudininkai. Konstitucinio tribunolo užėmimas jėga yra pirmiausia labai sunkus nusikaltimas“, – sakė „Teisės ir teisingumo“ pirmininkas J. Kačynskis.
Valdančioji „Piliečių platformos“ partija su Donaldu Tusku priešakyje pavasarį paskyrė šešis naujus Konstitucinio tribunolo narius. Tačiau tik dviejų teisininkų priesaikas priėmė prezidentas, kitos buvo priimtos parlamente, o Tribunolo pirmininkas Bogdanas Švienčkovskis, paskirtas „Teisės ir teisingumo“, nepripažino oponentų paskirtų teisėjų, todėl dabar Tribunolo veikla paralyžiuota.
„Jau daugelį metų Konstitucinis tribunolas praktiškai neveikia, o pastaruoju metu susidūrėme su šiurkščiu teisinės valstybės pagrindų pažeidimu, nes Konstitucinis tribunolas neveikia“, – sakė Konstitucinio tribunolo teisėja Anna Korwin-Piotrowska.
Būtent A. Korwin-Piotrowska, D. Tusko daugumos pavasarį paskirta teisėja, kurios priesaikos K. Navrockis nepriėmė, skelbia: nuo šiol Tribunolui vadovauja ji, o buvęs pirmininkas B. Švienčkovskis ir jo pavaduotojas Bartlomiejus Sochanskis nuo pareigų nušalinami.
„Konstitucinis tribunolas buvo politizuotas valdant ankstesnei daugumai“, – komentavo užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis.
Tą pačią dieną teisingumo ministras, kuris atlieka ir generalinio prokuroro funkcijas, kalba apie iškeltas bylas nušalintiems Tribunolo vadovams, tačiau kokie konkretūs nusikaltimai fiksuoti, nepasako.
„Tribunolui perduota 50 bylų tomų. Bylos susijusios su įvairaus pobūdžio teisės pažeidimais, o jose figūruoja du asmenys: laikinai einantis Konstitucinio Tribunolo pirmininko pareigas asmuo ir jo pavaduotojas“, – sakė teisingumo ministras ir generalinis prokuroras Valdemaras Žurekas.
Derybos kol kas baigėsi be rezultato
Prie Konstitucinio tribunolo jau kurį laiką rinkosi opozicijos ir prezidento šalininkai, todėl pasiskelbusi naujoji Tribunolo pirmininkė paprašė policijos pareigūnų užtikrinti saugumą: su skydais jie išsirikiavo ties Tribunolo tvora. Kažkas minioje susiranda kampinį šlifuoklį ir atveria vartus nušalintajam Tribunolo pirmininkui B. Švienčkovskiui. Šis pro policininkų minią niekaip negali praeiti.
Prie Konstitucinio tribunolo pasirodo ir į Senegalą taip ir nenuskridęs K. Navrockis. Prezidentas, lydimas savo komandos narių ir apsaugininkų, netrukus prasiveržia ir pro policininkus.
Ir nustumia į Tribunolo pastatą nenorėjusią jo įleisti apsiskelbusią Tribunolo vadovę. Prezidentas ir jo komandos nariai susiginčija.
„Mes esame Konstitucinio tribunolo teisėjai.“
„Jūs nesate Konstitucinio tribunolo teisėjai. Jūs neteisėtai užimate šį pastatą.“
„Nėra jokio teisinio pagrindo čia būti ar leisti tuos juokingus įsakymus.“
Netrukus Tribunolo teisėjai, nušalintas Tribunolo vicepirmininkas, Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Zbignevas Kapinskis, K. Navrockis ir jo kanceliarijos vadovas Zbignevas Boguckis vedė derybas.
Jos truko iki ankstyvo ryto ir baigėsi be rezultato. Šiandien K. Navrockis konsultuojasi su parlamentinių partijų lyderiais dėl konstitucinės tvarkos atkūrimo. Kol kas su K. Navrockiu nesusitiko „Piliečių platformos“ atstovai, taip lyg parodydami dešimtmečiais egzistuojančią politinę trintį tarp D. Tusko ir J. Kačynskio stovyklų.
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