Į krizę Lenkijoje sureagavo JAV

„Lenkijos Konstituciniame Tribunole besiklostantys įvykiai iš tiesų yra labai rimti, – penktadienio vakarą socialiniame tinkle „X“ rašė T. Rose'as. – Panašu, kad stebime beprecedentę konfrontaciją dėl to, kaip vyriausybė naudoja valstybės galią, ir dėl konstitucinės institucijos nepriklausomumo bei autoriteto.“
Penktadienį apie 18 val. vietos (19 val. Lietuvos) laiku KT oficialioje svetainėje paskelbė pranešimą, kuriame informuojama apie KT pirmininko Bogdano Swieczkowskio ir vicepirmininko Bartlomiejaus Sochanskio nušalinimą nuo pareigų.
Generalinis prokuroras išsiuntė prašymus KT, prašydamas panaikinti B. Swieczkowskio ir B. Sochanskio teisinę neliečiamybę, kad jiems būtų galima oficialiai pateikti kaltinimus dėl įtariamų nusikaltimų.
Ilgiausią darbo stažą turinti teisėja Anna Korwin-Piotrowska (Ana Korvin-Piotrovska) buvo laikinai paskirta vadovauti KT.
„Abi pusės pateikia visiškai skirtingas versijas apie tai, kas įvyko ir kodėl. Kad ir ką galiausiai nustatys faktai, tūkstančiai žmonių, susirinkusių prie Tribunolo, ir taip pavojingą situaciją daro dar labiau įtemptą. Paskutinis dalykas, kurio Lenkijai reikia, yra konfrontacija, perauganti į kažką daug baisesnio“, – tęsė T. Rose'as.
„Mums rūpi šalies, kurią didžiuodamiesi galime vadinti savo drauge ir sąjungininke, stabilumas, saugumas ir demokratinė ateitis. Tikiuosi, kad visi susiję asmenys – vyriausybės pareigūnai, teisėsauga ir demonstrantai – giliai įkvėps ir nesiims jokių veiksmų, galinčių išprovokuoti smurtą ar tolesnę eskalaciją“, – pridūrė ambasadorius.
Lenkijos vyriausybė apkaltino B. Swieczkowskį ir prezidentą Karolį Nawrockį (Karolį Navrockį), buvusios valdančiosios partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) sąjungininkus, labai prisidėjus prie krizės sukėlimo. K. Nawrockis atsisakė prisaikdinti penkis iš aštuonių parlamentinės daugumos teisėtai į KT išrinktų teisėjų, o B. Swieczkowskis neleido jiems eiti pareigų.
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