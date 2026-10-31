Chaosas Lenkijoje: prezidentas pateko į grumtynes, turėjo brautis jėga

Penktadienį Lenkijos prezidentas K. Nawrockis nutraukė savo kelionę į Senegalą, jo lėktuvas apsisuko. Penktadienį prie Lenkijos Konstitucinio Teismo buvo dislokuotos riaušių policijos pajėgos. Šių veiksmų imtasi po to, kai per konfliktą tarp centristinės vyriausybės ir nacionalistinės dešinės buvo nušalintas teismo pirmininkas. Kilo neramumai.
„TVP Info“ skelbia, kad K. Nawrockis naktį kartu su pareigūnais ir Aukščiausiojo Teismo pirmininku jie praėjo policijos pajėgas ir pateko į pastatą.
Tačiau K. Nawrocikiui teko brautis praktiškai jėga, įvyko prezidento ir Konstitucinio Teismo teisėjų grumtynės. Skelbiama, kad kai kurie teisėjai kaltina prezidentą, jog jis „fiziškai užpuolė“ teisėjus.
Nusileidęs Varšuvoje, K. Nawrockis susitiko su Aukščiausiojo Teismo pirmininku Zbigniewu Kapinskiu ir Konstitucinio Teismo pirmininku Bogdanu Swieczkowskiu. Baigęs derybas, apie pusę valandos po vidurnakčio, prezidentas atvyko prie Konstitucinio Teismo būstinės.
Prie Konstitucinio Teismo naktį tęsėsi dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų jėgų protestai.
Nawrockio lėktuvas apsisuko ore
K. Nawrockis penktadienį ore apsuko lėktuvą ir grįžo į Lenkiją.
„Tokiu metu prezidentas privalo būti Lenkijoje. Aš nutraukiu skrydį į Senegalą. Grįžtu atgal“, – parašė prezidentas platformoje „X“.
W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026
Skrydžių stebėjimo platforma „Flightradar24“ paskelbė, kad vienu metu Lenkijos vyriausybinis lėktuvas buvo labiausiai stebimas visame pasaulyje. „TVP Info“ skelbia, kad būtent šiuo lėktuvu skrido K. Nawrockis.
Our most tracked flight right now: A Polish government aircraft en route to Senegal is now returning to Warsaw. https://t.co/YdLhQmV8pl https://t.co/Dz9KPgI3eI— Flightradar24 (@flightradar24) October 30, 2026
Prieš 23 val. skrydį stebėjo virš 100 tūkst. vartotojų. Netrukus K. Nawrockio lėktuvas nusileido Lenkijoje.
Grįžęs į Lenkiją šalies prezidentas K. Nawrockis prezidento rūmuose penktadienio vėlyvą vakarą skubiai priima Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir Konstitucinio Teismo pirmininką.
Kas vyksta Lenkijoje?
Penktadienį, spalio 30 d., apie 18:00, Konstitucinio Teismo svetainėje pasirodė pranešimas apie nutartį sustabdyti Konstitucinio Teismo pirmininko B. Swieczkowskio ir pirmininko pavaduotojo Bartlomiejo Sochanskio veiklą.
Anna Korwin-Piotrowska, kaip teisėja su ilgiausiu darbo stažu, tapo Konstitucinio Teismo vadove ir priėmė nutarimus dėl B. Swieczkowskio ir B. Sochanskio tarnybinių pareigų sustabdymo.
Ji kaltina buvusią vadovybę, be kita ko, trukdymu parlamento išrinktų teisėjų darbui ir teismo sudėčių nustatymo taisyklių pažeidimu.
Teismo paskyroje „X“ paskelbta, kad įvyko „valstybės perversmas“ ir B. Swieczkowskis tebėra savo pareigose.
Joje taip pat teigiama, kad A. Korwin-Piotrowska negali laikinai eiti teismo pirmininkės pareigų, nes jos prezidentas nėra prisaikdinęs.
Prie Konstitucinio Teismo pastato – minios
Dabar opozicijoje esančios PiS šalininkai susirinko į protestą dėl teismo pirmininko nušalinimo. Prie Konstitucinio Teismo susirinko minia žmonių, anot lenkų žiniasklaidos, tarp jų yra ir Konstitucinio Teismo teisėjų.
Lenkijos policija pranešė, kad turėjo įsikišti. Dešimtys policijos pareigūnų saugojo įėjimą į teismo pastatą.
Skelbiama, kad policijos pareigūnai įžengė į Konstitucinio Teismo teritoriją ir pastatą po incidentų prie teismo pastato. Į pareigūnus mėtyti pavojingi daiktai.
Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizduose matyti žmonių minia, iškeltos vėliavos, pareigūnų pajėgos.
Conflict over Poland’s Constitutional Tribunal escalates in Warsaw: judge suspends its leadership and president cuts short Africa trip A de facto power struggle has erupted within one of Poland’s most important state institutions in Warsaw today. For now, the outcome of this confrontation remains uncertain. Judge Anna Korwin-Piotrowska called the police to the grounds of the Constitutional Tribunal, citing a potential threat to the safety of judges and staff. Police did not enter the building, but a significant number of officers have been deployed in the surrounding area. Korwin-Piotrowska suspended Tribunal President Bogdan Święczkowski and his deputy, Bartłomiej Sochański, for one month, temporarily taking charge of the institution herself. Jarosław Kaczyński, leader of the opposition Law and Justice (PiS) party, called the developments a “coup” and urged Polish President Karol Nawrocki to intervene. Nawrocki has cut short his visit to Senegal and is returning to Poland. The conflict stems from a deep division over the composition of the court. Donald Tusk’s government refuses to recognise the Tribunal’s rulings because of judges appointed under the previous PiS government. Meanwhile, Nawrocki and Święczkowski refuse to recognise judges elected by the Sejm in 2026. Korwin-Piotrowska is among them: the president refused to accept her oath of office, while Święczkowski had previously prevented her from participating in court proceedings.REKLAMAREKLAMAREKLAMA— NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026
Neoficialiai skaičiuojama, kad susirinkusiųjų skaičius siekia kelis tūkstančius.
Prie teismo susirinkę PiS šalininkai skandavo „Tuskas – išdavikas“, pranešė įvykio vietoje buvęs AFP žurnalistas. Kai kurie protestuotojai meldėsi, rankose laikydami katalikiškus rožinius ir religinius paveikslėlius.
B. Swieczkowskis paprašė nupjauti spyną, kad galėtų patekti į darbą, skelbia NEXTA. Jis kartu su parlamento nariais ir rėmėjais bandė patekti į Konstitucinio Teismo pastatą, tačiau jam kelią užtvėrė policija.
R. Swieczkowskis paklausė susirinkusiųjų, ar kas nors turi laužtuvą, po to jo nurodymu buvo perpjauti vartų tvirtinimus. Skelbiama, kad teismo pirmininkas įėjo į teritoriją, policininkams parodė tarnybinį pažymėjimą, tačiau į patį pastatą jam patekti vis tiek nepavyko.
Galiausiai jis paragino susirinkusius nesipriešinti policijai ir pažadėjo sugrįžti kartu su Lenkijos prezidentu.
Pasitraukė Lenkijos ambasadorius Kinijoje
Reaguodamas į įvykius Lenkijoje pasitraukė Lenkijos ambasadorius Kinijoje Jakubas Kumochas, skelbia „Onet“.
„Atsižvelgdamas į įvykius šalyje, nusprendžiau, kad nebegaliu toliau eiti Lenkijos Respublikos ambasadoriaus pareigų. Šiandien pateikiau atsistatydinimo pareiškimą ir prašymą atleisti mane iš pareigų“, – rašė Jakubas Kumochas.
Wobec wydarzeń w kraju uznałem, że nie jest możliwe moje dalsze pełnienie funkcji ambasadora RP. Z dniem dzisiejszym złożyłem rezygnację i prośbę o odwołanie.— Jakub Kumoch 古天卫 (@JakubKumoch) October 30, 2026
Į ambasadoriaus sprendimą sureagavo ir Lenkijos prezidentūra.
„Lenkijos ambasadorius Kinijoje, reaguodamas į D. Tusko vyriausybės vykdomus teisės pažeidimus ir jėgos panaudojimą prieš Konstitucinį Teismą, pateikia atsistatydinimo pareiškimą. Tai drąsos ir atsakomybės už Lenkijos demokratiją bei Respublikos įvaizdį pasaulyje išraiška.
Ambasadorius Kumochas yra patyręs diplomatas. Anksčiau jis ėjo Lenkijos Respublikos ambasadoriaus Šveicarijoje ir Turkijoje pareigas, taip pat buvo Prezidento kanceliarijos Tarptautinės politikos biuro vadovas“, – rašo Lenkijos Respublikos prezidento Tarptautinės politikos biuro vadovas Marcinas Przydacz.
O Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad ambasadorius misiją užbaigė neprofesionaliai.
„Atsižvelgiu į tai, kad Jūsų misija buvo užbaigta neprofesionaliai. Jūs jau nebeatstovaujate Lenkijos Respublikai“, – „X“ parašė jis.
@JakubKumoch Przyjmuję do wiadomości nieprofesjonalne zakończenie Pańskiej misji. Nie reprezentuje Pan już Rzeczpospolitej.REKLAMA— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 30, 2026
Nawrockis naktį rengė susitikimus
Grįžęs į Lenkiją šalies prezidentas K. Nawrockis prezidento rūmuose penktadienio vėlyvą vakarą skubiai priima Aukščiausiojo Teismo pirmininką Zbigniewą Kapinskį ir Konstitucinio Teismo pirmininką B. Swieczkowskį, skelbia „Onet“.
Trwa spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim. https://t.co/pzcOzUwq6D— Rafał Leśkiewicz (@LeskiewiczRafa) October 30, 2026
Dėl ko kilo konfliktas Lenkijoje?
Ilgai trunkantis politinis ginčas dėl Konstitucinio Teismo faktiškai paralyžiavo šią instituciją. Konfliktas kilo dėl gilių nesutarimų dėl teismo sudėties. Donaldo Tusko vyriausybė atsisako pripažinti teismo sprendimus dėl to, kad teisėjai buvo paskirti ankstesnės PiS vyriausybės.
Anksčiau šiais metais K. Nawrockis atsisakė priimti priesaiką iš trijų iš šešių parlamento paskirtų teisėjų, o B. Swieczkowskis atsisakė leisti dabartinės parlamentinės daugumos išrinktiems teisėjams pradėti eiti pareigas.
„Teisinės valstybės atkūrimas yra mūsų pareiga. Po ilgų metų PiS partijos vykdyto neteisėtumo tai yra sudėtingas, kartais skausmingas procesas, reikalaujantis ryžtingų veiksmų. Kito kelio nėra“, – sako Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas, komentuodamas B. Swieczkowskio nušalinimą nuo Konstitucinio Teismo pirmininko pareigų.
PiS ir kitos dešiniosios pakraipos partijos šiuos veiksmus vadina „valstybės perversmu“, skelbia „Fakt“.
Kai PiS buvo valdžioje 2015–2023 m., Europos Sąjunga kaltino aukščiausiąjį Lenkijos teismą pernelyg glaudžiais ryšiais su politine valdžia.
Teismas ne kartą priėmė sprendimus, pagal kuriuos pirmenybė buvo teikiama Lenkijos įstatymams, o ne ES teisei.
2023 m. laimėjęs rinkimus ministras pirmininkas D. Tuskas buvo pažadėjęs užbaigti ginčą su Briuseliu. Tačiau K. Nawrockis blokavo jo teikimus dėl kandidatų į teismo teisėjus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.