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Chaosas Lenkijoje: prezidentas pateko į grumtynes, turėjo brautis jėga

2026-10-31 09:32 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-31 09:32
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos sostinėje Varšuvoje naktis buvo chaotiška. Plinta vaizdai, kaip šalies prezidentas Karolis Nawrockis jėga brovėsi į Konstitucinio Teismo pastatą.

Chaosas Lenkijoje: prezidentas pateko į grumtynes, turėjo stumtis jėga (stop kadras)
GALERIJA (12)

Lenkijos sostinėje Varšuvoje naktis buvo chaotiška. Plinta vaizdai, kaip šalies prezidentas Karolis Nawrockis jėga brovėsi į Konstitucinio Teismo pastatą.

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Penktadienį Lenkijos prezidentas K. Nawrockis nutraukė savo kelionę į Senegalą, jo lėktuvas apsisukoPenktadienį prie Lenkijos Konstitucinio Teismo buvo dislokuotos riaušių policijos pajėgos. Šių veiksmų imtasi po to, kai per konfliktą tarp centristinės vyriausybės ir nacionalistinės dešinės buvo nušalintas teismo pirmininkas. Kilo neramumai.

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FOTOGALERIJA. Neramumai Lenkijoje

„TVP Info“ skelbia, kad K. Nawrockis naktį kartu su pareigūnais ir Aukščiausiojo Teismo pirmininku jie praėjo policijos pajėgas ir pateko į pastatą.

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Tačiau K. Nawrocikiui teko brautis praktiškai jėga, įvyko prezidento ir Konstitucinio Teismo teisėjų grumtynės. Skelbiama, kad kai kurie teisėjai kaltina prezidentą, jog jis „fiziškai užpuolė“ teisėjus.

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Nusileidęs Varšuvoje, K. Nawrockis susitiko su Aukščiausiojo Teismo pirmininku Zbigniewu Kapinskiu ir Konstitucinio Teismo pirmininku Bogdanu Swieczkowskiu. Baigęs derybas, apie pusę valandos po vidurnakčio, prezidentas atvyko prie Konstitucinio Teismo būstinės.

Prie Konstitucinio Teismo naktį tęsėsi dešiniųjų ir kraštutinių dešiniųjų jėgų protestai.

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Nawrockio lėktuvas apsisuko ore

K. Nawrockis penktadienį ore apsuko lėktuvą ir grįžo į Lenkiją.

„Tokiu metu prezidentas privalo būti Lenkijoje. Aš nutraukiu skrydį į Senegalą. Grįžtu atgal“, – parašė prezidentas platformoje „X“.

Skrydžių stebėjimo platforma „Flightradar24“ paskelbė, kad vienu metu Lenkijos vyriausybinis lėktuvas buvo labiausiai stebimas visame pasaulyje. „TVP Info“ skelbia, kad būtent šiuo lėktuvu skrido K. Nawrockis.

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Prieš 23 val. skrydį stebėjo virš 100 tūkst. vartotojų. Netrukus K. Nawrockio lėktuvas nusileido Lenkijoje.

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Grįžęs į Lenkiją šalies prezidentas K. Nawrockis prezidento rūmuose penktadienio vėlyvą vakarą skubiai priima Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir Konstitucinio Teismo pirmininką.

Kas vyksta Lenkijoje?

Penktadienį, spalio 30 d., apie 18:00, Konstitucinio Teismo svetainėje pasirodė pranešimas apie nutartį sustabdyti Konstitucinio Teismo pirmininko B. Swieczkowskio ir pirmininko pavaduotojo Bartlomiejo Sochanskio veiklą.

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Anna Korwin-Piotrowska, kaip teisėja su ilgiausiu darbo stažu, tapo Konstitucinio Teismo vadove ir priėmė nutarimus dėl B. Swieczkowskio ir B. Sochanskio tarnybinių pareigų sustabdymo.

Ji kaltina buvusią vadovybę, be kita ko, trukdymu parlamento išrinktų teisėjų darbui ir teismo sudėčių nustatymo taisyklių pažeidimu.

Teismo paskyroje „X“ paskelbta, kad įvyko „valstybės perversmas“ ir B. Swieczkowskis tebėra savo pareigose.

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Joje taip pat teigiama, kad A. Korwin-Piotrowska negali laikinai eiti teismo pirmininkės pareigų, nes jos prezidentas nėra prisaikdinęs.

Prie Konstitucinio Teismo pastato – minios

Dabar opozicijoje esančios PiS šalininkai susirinko į protestą dėl teismo pirmininko nušalinimo. Prie Konstitucinio Teismo susirinko minia žmonių, anot lenkų žiniasklaidos, tarp jų yra ir Konstitucinio Teismo teisėjų.

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Lenkijos policija pranešė, kad turėjo įsikišti. Dešimtys policijos pareigūnų saugojo įėjimą į teismo pastatą.

Skelbiama, kad policijos pareigūnai įžengė į Konstitucinio Teismo teritoriją ir pastatą po incidentų prie teismo pastato. Į pareigūnus mėtyti pavojingi daiktai.

Socialiniuose tinkluose plintančiuose vaizduose matyti žmonių minia, iškeltos vėliavos, pareigūnų pajėgos.

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Neoficialiai skaičiuojama, kad susirinkusiųjų skaičius siekia kelis tūkstančius.

Prie teismo susirinkę PiS šalininkai skandavo „Tuskas – išdavikas“, pranešė įvykio vietoje buvęs AFP žurnalistas. Kai kurie protestuotojai meldėsi, rankose laikydami katalikiškus rožinius ir religinius paveikslėlius.

B. Swieczkowskis paprašė nupjauti spyną, kad galėtų patekti į darbą, skelbia NEXTA. Jis kartu su parlamento nariais ir rėmėjais bandė patekti į Konstitucinio Teismo pastatą, tačiau jam kelią užtvėrė policija.

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R. Swieczkowskis paklausė susirinkusiųjų, ar kas nors turi laužtuvą, po to jo nurodymu buvo perpjauti vartų tvirtinimus. Skelbiama, kad teismo pirmininkas įėjo į teritoriją, policininkams parodė tarnybinį pažymėjimą, tačiau į patį pastatą jam patekti vis tiek nepavyko.

Galiausiai jis paragino susirinkusius nesipriešinti policijai ir pažadėjo sugrįžti kartu su Lenkijos prezidentu.

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Pasitraukė Lenkijos ambasadorius Kinijoje

Reaguodamas į įvykius Lenkijoje pasitraukė Lenkijos ambasadorius Kinijoje Jakubas Kumochas, skelbia „Onet“.

„Atsižvelgdamas į įvykius šalyje, nusprendžiau, kad nebegaliu toliau eiti Lenkijos Respublikos ambasadoriaus pareigų. Šiandien pateikiau atsistatydinimo pareiškimą ir prašymą atleisti mane iš pareigų“, – rašė Jakubas Kumochas.

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Į ambasadoriaus sprendimą sureagavo ir Lenkijos prezidentūra.

„Lenkijos ambasadorius Kinijoje, reaguodamas į D. Tusko vyriausybės vykdomus teisės pažeidimus ir jėgos panaudojimą prieš Konstitucinį Teismą, pateikia atsistatydinimo pareiškimą. Tai drąsos ir atsakomybės už Lenkijos demokratiją bei Respublikos įvaizdį pasaulyje išraiška.

Ambasadorius Kumochas yra patyręs diplomatas. Anksčiau jis ėjo Lenkijos Respublikos ambasadoriaus Šveicarijoje ir Turkijoje pareigas, taip pat buvo Prezidento kanceliarijos Tarptautinės politikos biuro vadovas“, – rašo Lenkijos Respublikos prezidento Tarptautinės politikos biuro vadovas Marcinas Przydacz.

O Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis pareiškė, kad ambasadorius misiją užbaigė neprofesionaliai.

„Atsižvelgiu į tai, kad Jūsų misija buvo užbaigta neprofesionaliai. Jūs jau nebeatstovaujate Lenkijos Respublikai“, – „X“ parašė jis.

Nawrockis naktį rengė susitikimus

Grįžęs į Lenkiją šalies prezidentas K. Nawrockis prezidento rūmuose penktadienio vėlyvą vakarą skubiai priima Aukščiausiojo Teismo pirmininką Zbigniewą Kapinskį ir Konstitucinio Teismo pirmininką B. Swieczkowskį, skelbia „Onet“.

Dėl ko kilo konfliktas Lenkijoje?

Ilgai trunkantis politinis ginčas dėl Konstitucinio Teismo faktiškai paralyžiavo šią instituciją. Konfliktas kilo dėl gilių nesutarimų dėl teismo sudėties. Donaldo Tusko vyriausybė atsisako pripažinti teismo sprendimus dėl to, kad teisėjai buvo paskirti ankstesnės PiS vyriausybės.

Anksčiau šiais metais K. Nawrockis atsisakė priimti priesaiką iš trijų iš šešių parlamento paskirtų teisėjų, o B. Swieczkowskis atsisakė leisti dabartinės parlamentinės daugumos išrinktiems teisėjams pradėti eiti pareigas.

„Teisinės valstybės atkūrimas yra mūsų pareiga. Po ilgų metų PiS partijos vykdyto neteisėtumo tai yra sudėtingas, kartais skausmingas procesas, reikalaujantis ryžtingų veiksmų. Kito kelio nėra“, – sako Lenkijos ministras pirmininkas D. Tuskas, komentuodamas B. Swieczkowskio nušalinimą nuo Konstitucinio Teismo pirmininko pareigų.

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PiS ir kitos dešiniosios pakraipos partijos šiuos veiksmus vadina „valstybės perversmu“, skelbia „Fakt“.

Kai PiS buvo valdžioje 2015–2023 m., Europos Sąjunga kaltino aukščiausiąjį Lenkijos teismą pernelyg glaudžiais ryšiais su politine valdžia.

Teismas ne kartą priėmė sprendimus, pagal kuriuos pirmenybė buvo teikiama Lenkijos įstatymams, o ne ES teisei.

2023 m. laimėjęs rinkimus ministras pirmininkas D. Tuskas buvo pažadėjęs užbaigti ginčą su Briuseliu. Tačiau K. Nawrockis blokavo jo teikimus dėl kandidatų į teismo teisėjus.

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