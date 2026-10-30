Prezidentas staigiai apsuko lėktuvą: Lenkijoje – neramumai

Policija įsiveržė į Lenkijos Konstitucinio Teismo patalpas, jo pirmininkas buvo nušalintas nuo pareigų.
„Tokiu metu prezidentas privalo būti Lenkijoje. Aš nutraukiu skrydį į Senegalą. Grįžtu atgal“, – parašė prezidentas platformoje „X“.
W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026
Kas vyksta Lenkijoje?
Teismas savo interneto svetainėje pranešė, kad penktadienį buvo nušalintas teismo pirmininkas Bogdanas Swieczkowskis.
Policija pranešė, kad pareigūnai įžengė į Konstitucinio Teismo patalpas po incidentų prie teismo pastato. Į pareigūnus mėtyti pavojingi daiktai.
Ilgai trunkantis politinis ginčas dėl Konstitucinio Teismo faktiškai paralyžavo šią instituciją.
Anksčiau šiais metais K. Nawrockis atsisakė priimti priesaiką iš trijų iš šešių parlamento paskirtų teisėjų, o B. Swieczkowskis atsisakė leisti dabartinės parlamentinės daugumos išrinktiems teisėjams pradėti eiti pareigas.
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