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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prezidentas staigiai apsuko lėktuvą: Lenkijoje – neramumai

2026-10-30 22:05 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-30 22:05
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Penktadienį Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis nutraukė savo kelionę į Senegalą, jo lėktuvas apsisuko. Lenkų žiniasklaida ir agentūra „Reuters“ penktadienio vakarą praneša apie neramumus Lenkijoje.

Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos Prezidentai dalyvavo šv. Mišiose (nuotr. Roberto Riabovo)

Penktadienį Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis nutraukė savo kelionę į Senegalą, jo lėktuvas apsisuko. Lenkų žiniasklaida ir agentūra „Reuters“ penktadienio vakarą praneša apie neramumus Lenkijoje.

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Policija įsiveržė į Lenkijos Konstitucinio Teismo patalpas, jo pirmininkas buvo nušalintas nuo pareigų.

„Tokiu metu prezidentas privalo būti Lenkijoje. Aš nutraukiu skrydį į Senegalą. Grįžtu atgal“, – parašė prezidentas platformoje „X“.

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Kas vyksta Lenkijoje?

Teismas savo interneto svetainėje pranešė, kad penktadienį buvo nušalintas teismo pirmininkas Bogdanas Swieczkowskis.

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Policija pranešė, kad pareigūnai įžengė į Konstitucinio Teismo patalpas po incidentų prie teismo pastato. Į pareigūnus mėtyti pavojingi daiktai.

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Ilgai trunkantis politinis ginčas dėl Konstitucinio Teismo faktiškai paralyžavo šią instituciją.

Anksčiau šiais metais K. Nawrockis atsisakė priimti priesaiką iš trijų iš šešių parlamento paskirtų teisėjų, o B. Swieczkowskis atsisakė leisti dabartinės parlamentinės daugumos išrinktiems teisėjams pradėti eiti pareigas.

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