Jokubaitis pakartojo Eurolygos sezono naudingumo rekordą, o „Bayern“ įveikė ASVEL

Miuncheno klubas pirmajame kėlinyje buvo susikūręs 6 taškų pranašumą – 14:8. ASVEL atsakė dviem tolimais metimais (14:14), o po pirmojo kėlinio ASVEL pirmavo 21:20.
Antrajame ketvirtyje toliau vyko visiškai lygi kova. Pirmaujanti komanda pasikeitė net kelis sykius, o į pertrauką abu klubai išėjo esant lygiam rezultatui – 45:45.
Austin Wiley rocks the rim 🔥 #MotorolaMagicMoment @Moto I @FCBBasketball https://t.co/sPnpq0qlVCREKLAMAREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2026
Po pertraukos „Bayern“ sužaidė sėkmingą atkarpą ir Johannesas Thiemannas didino skirtumą iki 5 taškų – 57:52. Vokiečių klubas iki kėlinio pabaigos persvarą dar labiau padidino –73:66.
Lemiamo kėlinio pradžioje ASVEL priartėjo (72:75), bet tritaškį pataikė Justinianas Jessupas – 78:72. Vis šeimininkų gretose žinėti ėmė P.Millsas (82:83), bet taškus rinko ir R.Jokubaitis – 87:84. ASVEL į priekį išvedė ir vėl puikiai žaidęs P.Millsas (88:87), bet svečių klubą traukė A.Wiley ir V.Lučičius – 95:92. Šeimininkams taškus pelnė Hugo Bessonas (94:95), o baudas susimetė V.Lučičius – 97:94. Vis tik serbui užfiksuota ir šiurkšti pražanga, o N.Sestina pataikė vieną baudą – 95:97. R.Jokubaitis pataikė baudas ir jo ekipa laimėjo 99:95.
R.Jokubaitis per 28 minutes pelnė 11 taškų (2/2 dvit., 2/2 trit., 3/4 baud.), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir surinko 20 naudingumo balų.
Lietuvis pakartojo savo naudingumo balų rekordą šiame Eurolygos sezone.
„Bayern“: Austinas Wiley 22 (9 atk. kam.), Vladimiras Lučičius 18 (8 rez. per.), Justinianas Jessupas 14, Rokas Jokubaitis ir Johannesas Thiemannas po 13.
ASVEL: Patty Millsas 22 (4/8 trit.), Bothas Gachas 18 (3/3 trit.), Hugo Bessonas 11, Tyty Washingtonas 9, Joelis Bolomboy’us 8.
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