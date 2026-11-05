Jasikevičiaus „Fenerbahče“ Eurolygoje įveikė „Baskonia“

Ignas Sargiūnas aikštėje pasirodė po pertraukos ir iš viso per 12 minučių taškų nepelnė (0/2 dvit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, suklydo ir surinko 2 naudingumo balus.
Tadas Sedekerskis dėl kojos raumens traumos dar negali rungtyniauti.
Jau pirmajame kėlinyje šeimininkai nesulaukė didesnio pasipriešinimo (33:18), o puikiai prisistatė ir naujokas Dwightas Powellas.
Į pertrauką „Fenerbahče“ išėjo pirmaudama 52:32 ir antroji rungtynių pusė tapo formalumu.
Eurolygoje debiutavęs D.Powellas per 14 minučių pasižymėjo 3 taškais, 7 atkovotais kamuoliais ir 13 naudingumo balų.
„Fenerbahče“: Talenas Hortonas-Tuckeris 19 (6/11 dvit.), Braxtonas Key 13, Willas Clyburnas 10, Marcusas Binghamas (9 atk. kam.) ir Shavonas Shieldsas (1/5 trit.) po 9.
„Baskonia“: Kobi Simmonsas ir D.J. Stewartas po 12, Clementas Frischas ir Kennethas Fariedas (4/7 dvit., 15 atk. kam., 22 naud.) po 10, Stefanas Joksimovičius 7.
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