Nadiras Hifi sužaidė karjeros rungtynes ir padėjo „Paris“ įveikti „Anadolu Efes“

Rungtynes aukštu tempu pradėjo šeimininkai, kuriuos vedė į priekį Cameronas Payne'as (26:18), bet greitai Nadiras Hifi atėjo į vakarėlį, o jo užkurti svečiai laimėjo pirmą mačo pusę 42:36.
Po pertraukos „Anadolu Efes“ puolimas vėl atsigavo, kurį išjudino Collinas Malcolmas (54:54), o prieš lemiamą ketvirtį šeimininkai buvo priekyje – 70:66.
Lemiamame ketvirtyje vėl iniciatyvą perėmė „Paris“, kurie likus 3 minutėms pirmavo 89:83, o prasidėjus paskutinei minutei C.Payne'as nepasinaudojo proga priartinti komandos iki taško – 87:91. Visgi „Anadolu Efes“ apsigynė, o C.Payne'as dar vienos dovanos nesuteikė – 90:91.
Baudas susimetė N.Hifi (93:90), o lemiamas metimas buvo patikėtas Dario Šaričiui, kurio tritaškį išspjovė lankas. Pergalę įtvirtino tas pats N.Hifi.
Karjeros mačą sužaidęs N.Hifi per 25 minutes surinko 28 taškus (6/9 dvit., 3/5 trit., 7/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus bei rungtynes baigė su 39 naudingumo balais.
Kitoje barikadų pusėje asmeninius rekordus gerino C.Payne'as. Įžaidėjas sumetė 33 taškus (5/10 dvit., 7/13 trit.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 29 naudingumo balus.
„Anadolu Efes“: Cameronas Payne'as 33 (7/13 trit., 7 rez. perd., 29 naud.), Collinas Malcolmas 20 (6/6 dvit.), Bruno Fernando 14 (10 atk. kam., 23 naud.), Dario Šaričius 10.
„Paris“: Nadiras Hifi 28 (6/9 dvit., 7/7 baud., 9 rez. perd., 39 naud.), Jaredas Rhodenas 14, T.J. Warrenas 13, Tysonas Etienne'as 12.
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