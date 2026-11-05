Djokovičių įveikęs australas nesustoja – Paryžiuje krito dar vienas varžovas

Trečias pagal skirstymą amerikietis Benas Sheltonas (ATP-4) po atkaklios kovos 6:3, 4:6, 7:6 (7:5) įveikė prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-68). Lemiamame sete prireikė pratęsimo, kuriame amerikietis išplėšė pergalę ir išvengė netikėto pasitraukimo iš turnyro. Prancūzo neišgelbėjo net ir tobulas, vos 50 sek. trukęs, geimas savo padavimų metu.
Ketvirtfinalyje B. Sheltonas susitiks su tautiečiu Tommy Paulu (ATP-14), kuris dar turi galimybių pakovoti dėl vietos „ATP Finals“ turnyre.
„Jau seniai nežaidėme tarpusavyje, bet laukiu šios dvikovos. Jis dabar demonstruoja puikią formą. Tai puikus žaidėjas ir geras mano draugas“, – apie būsimą susitikimą kalbėjo B. Sheltonas.
Paskutinį kartą tenisininkai susitiko prieš dvejus metus Dalase, kur pergalę šventė T. Paulas.
Svarbią pergalę kovoje dėl vietos „ATP Finals“ pasiekė ir amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-12). Jis 6:3, 6:4 pranoko prancūzą Arthurą Filsą (ATP-7). Amerikiečiui bereikia vienos pergalės, kad aplenktų Rafaelį Jodarą, bet ketvirtfinalyje jo lauks vienas pagrindinių favoritų – Carlosas Alcarazas (ATP-3).
Įspūdingą žygį tęsia australas Rinky Hijikata (ATP-83). Kvalifikaciją įveikęs tenisininkas, antrajame rate sensacingai eliminavęs 24 „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempioną Novaką Djokovičių, šįkart 2:6, 6:3, 7:5 palaužė argentinietį Tomą Martiną Etcheverry (ATP-31).
Tuo metu po pergalės prieš Alexanderį Zverevą į aštuntfinalį žengęs italas Lorenzo Musetti (ATP-24) savo žygio pratęsti nesugebėjo. Jis po ilgos trijų setų kovos 5:7, 6:3, 4:6 nusileido prancūzui Lucai Van Assche (ATP-47).
ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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