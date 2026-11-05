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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičių įveikęs australas nesustoja – Paryžiuje krito dar vienas varžovas

2026-11-05 22:39 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-05 22:39
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Paryžiuje (Prancūzija) vykstančiame ATP 1000 serijos turnyre ketvirtadienį paaiškėjo dar keli ketvirtfinalio dalyviai.

Novakas Djokovičius prieš Rinky Hijikatą | EPA nuotr.

Paryžiuje (Prancūzija) vykstančiame ATP 1000 serijos turnyre ketvirtadienį paaiškėjo dar keli ketvirtfinalio dalyviai.

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Trečias pagal skirstymą amerikietis Benas Sheltonas (ATP-4) po atkaklios kovos 6:3, 4:6, 7:6 (7:5) įveikė prancūzą Arthurą Rinderknechą (ATP-68). Lemiamame sete prireikė pratęsimo, kuriame amerikietis išplėšė pergalę ir išvengė netikėto pasitraukimo iš turnyro. Prancūzo neišgelbėjo net ir tobulas, vos 50 sek. trukęs, geimas savo padavimų metu.

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Ketvirtfinalyje B. Sheltonas susitiks su tautiečiu Tommy Paulu (ATP-14), kuris dar turi galimybių pakovoti dėl vietos „ATP Finals“ turnyre.

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„Jau seniai nežaidėme tarpusavyje, bet laukiu šios dvikovos. Jis dabar demonstruoja puikią formą. Tai puikus žaidėjas ir geras mano draugas“, – apie būsimą susitikimą kalbėjo B. Sheltonas.

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Paskutinį kartą tenisininkai susitiko prieš dvejus metus Dalase, kur pergalę šventė T. Paulas.

Svarbią pergalę kovoje dėl vietos „ATP Finals“ pasiekė ir amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-12). Jis 6:3, 6:4 pranoko prancūzą Arthurą Filsą (ATP-7). Amerikiečiui bereikia vienos pergalės, kad aplenktų Rafaelį Jodarą, bet ketvirtfinalyje jo lauks vienas pagrindinių favoritų – Carlosas Alcarazas (ATP-3).

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Įspūdingą žygį tęsia australas Rinky Hijikata (ATP-83). Kvalifikaciją įveikęs tenisininkas, antrajame rate sensacingai eliminavęs 24 „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempioną Novaką Djokovičių, šįkart 2:6, 6:3, 7:5 palaužė argentinietį Tomą Martiną Etcheverry (ATP-31).

Tuo metu po pergalės prieš Alexanderį Zverevą į aštuntfinalį žengęs italas Lorenzo Musetti (ATP-24) savo žygio pratęsti nesugebėjo. Jis po ilgos trijų setų kovos 5:7, 6:3, 4:6 nusileido prancūzui Lucai Van Assche (ATP-47).

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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