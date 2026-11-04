Alcarazas išvengė sensacijos, Fritzas išgyveno dramą, o de Minauras krito Paryžiuje

Fiasko patyrė dėl vietos „ATP Finals“ kovojęs australas Alexas de Minauras (ATP-9). Jis 6:7 (2:7), 3:6 krito prieš argentinietį Tomą Martiną Etcheverry (ATP-31), kuris apskritai pirmą kartą karjeroje nugalėjo į ATP reitingo dešimtuką patenkantį varžovą. Pirmajame sete A. de Minauras telaimėjo 1 iš 13 „break pointų“ ir nerealizavo 2 „set pointų“, o antrajame didesnių vilčių jau neturėjo.
Sensacijos pavyko išvengti Carlosui Alcarazui (ATP-3). Vienas iš favoritų 7:6 (7:4), 6:3 nugalėjo amerikietį Alexą Michelseną (ATP-35).
Pirmajame sete A. Michelsenas atsitiesė po pralaimėtos savo padavimų serijos, o pratęsime netgi pirmavo 4:1, bet tada pralaimėjo 6 taškus be atsako. Antrajame sete pirmus 6 geimus vyko lygi kova. Septintajame geime amerikietis nerealizavo „break pointo“ ir netrukus už tai buvo nubaustas – aštuntajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau neatsitiesė.
Amerikietis Tommy Paulas (ATP-14) 6:1, 6:1 sutriuškino ispaną Danielį Meridą (ATP-42) ir išlaikė teorines viltis patekti į „ATP Finals“ turnyrą.
Šansus išsaugojo ir kitas amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-12), 6:7 (6:8), 7:5, 7:6 (7:5) išgyvenęs dramą prieš slovaką Alexą Molčaną (ATP-78).
T. Fritzas pirmajame sete nerealizavo „set pointo“, o antrajame pralaimėjo 4 „break pointus“, kol galiausiai vienuoliktajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. Trečiajame sete „break pointą“ turėjo tik amerikietis, bet savo progą jis iššvaistė. Pratęsime T. Fritzas išbarstė 2 taškų pranašumą (4:2, 4:5). Vėliau savo padavimais amerikietis susikūrė „match poiną“ (6:5), o A. Molčanas tuomet neatlaikė įtampos. Amerikietis pergalingame mače atliko net 37 neatremiamus padavimus.
ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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