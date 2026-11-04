Šakenio ir Oreliko klubas patyrė pralaimėjimą FIBA Europos taurėje

G.Orelikas per 33 minutes pelnė 4 taškus (1/7 trit., 1/2 baud.), atkovojo kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, po 2 sykius suklydo ir pažeidė taisykles ir mačą baigė su 0 naudingumo balų.
A.Šakenis 37 minutes įmetė 18 taškus (7/12 dvit., 4/6 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 2 kamuolius, 3 kartus prasižengė, 2 sykius suklydo ir surinko 19 naudingumo balų.
Pralaimėjusiems Edwardas Polite’as pelnė 18 taškų (10 atk. kam.), nugalėtojams Luke’as Barrettas surinko 24 (5/7 trit.).
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