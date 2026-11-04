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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Skandalas Paryžiuje: Medvedevas nustojo žaisti, o žiūrovai jį nušvilpė

2026-11-04 21:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 21:47
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Paryžiaus ATP 1000 turnyre kilo nemaloni situacija, kai Daniilas Medvedevas (ATP-5) viduryje mačo netikėtai nustojo žaisti ir atsisėdo ant suolelio. Rusas taip sureagavo į teisėjo skirtą įspėjimą dėl nesportinio elgesio, o tokį jo elgesį lydėjo žiūrovų švilpimas.

Daniilas Medvedevas | EPA nuotr.

Paryžiaus ATP 1000 turnyre kilo nemaloni situacija, kai Daniilas Medvedevas (ATP-5) viduryje mačo netikėtai nustojo žaisti ir atsisėdo ant suolelio. Rusas taip sureagavo į teisėjo skirtą įspėjimą dėl nesportinio elgesio, o tokį jo elgesį lydėjo žiūrovų švilpimas.

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Ketvirtoji turnyro raketė antrajame etape susitiko su Peru tenisininku Ignacio Buse (ATP-33). D. Medvedevas jau buvo pralaimėjęs pirmąjį setą, tačiau antrajame sugebėjo išsiveržti į priekį 4:3 ir turėjo tris galimybes laimėti savo padavimų seriją. Vis dėlto rusas neišnaudojo pranašumo, o varžovas išlygino rezultatą.

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Pralaimėjęs dar vieną tašką, D. Medvedevas iš susierzinimo trenkė rakete į korto dangą. Teisėjas Adelas Nouras skyrė jam įspėjimą dėl nesportinio elgesio.

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Išgirdęs sprendimą, D. Medvedevas trumpam sustojo, tada nuėjo prie savo suolelio, įsidėjo raketę į krepšį ir atsisėdo. Tuo metu varžovas I. Buse laukė prie galinės linijos, o tribūnose pasigirdo švilpimas ir nepatenkintų sirgalių šūksniai. Į aikštę buvo iškviestas turnyro vyriausiasis teisėjas Cadricas Mourier.

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D. Medvedevas su teisėjais ilgai aiškinosi dėl įspėjimo. Rusui labiausiai užkliuvo teisėjo teiginys, kad jis į kortą trenkė maždaug penkis kartus.

„Kiek kartų?“ – paklausė tenisininkas.

„Beveik penkis“, – atsakė teisėjas.

„Penkis? O jeigu ne penkis? Po mačo atsiprašysi, jeigu tai nebuvo penki kartai?“ – replikavo D. Medvedevas.

Teisėjas paaiškino, kad ant dangos matėsi du įbrėžimai, o nurodytas skaičius buvo apytikslis. Po pokalbio rusas grįžo į aikštę ir tęsė mačą, tačiau jam išsigelbėti nepavyko. I. Buse laimėjo susitikimą 6:4, 6:4 ir pateko į kitą etapą. Po mačo D. Medvedevas nepaspaudė teisėjui rankos ir greitai paliko kortą.

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Po mačo žurnalistų paklaustas apie nesėkmę, D. Medvedevas prisipažino, kad jau nebenori žaisti, tačiau neturi pasirinkimo – po dviejų savaičių jo laukia ATP finalinis turnyras Turine.

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„Nebenoriu daugiau žaisti šį sezoną, bet privalau“, – atvirai pasakė rusas.

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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