Skandalas Paryžiuje: Medvedevas nustojo žaisti, o žiūrovai jį nušvilpė

Ketvirtoji turnyro raketė antrajame etape susitiko su Peru tenisininku Ignacio Buse (ATP-33). D. Medvedevas jau buvo pralaimėjęs pirmąjį setą, tačiau antrajame sugebėjo išsiveržti į priekį 4:3 ir turėjo tris galimybes laimėti savo padavimų seriją. Vis dėlto rusas neišnaudojo pranašumo, o varžovas išlygino rezultatą.
Pralaimėjęs dar vieną tašką, D. Medvedevas iš susierzinimo trenkė rakete į korto dangą. Teisėjas Adelas Nouras skyrė jam įspėjimą dėl nesportinio elgesio.
Išgirdęs sprendimą, D. Medvedevas trumpam sustojo, tada nuėjo prie savo suolelio, įsidėjo raketę į krepšį ir atsisėdo. Tuo metu varžovas I. Buse laukė prie galinės linijos, o tribūnose pasigirdo švilpimas ir nepatenkintų sirgalių šūksniai. Į aikštę buvo iškviestas turnyro vyriausiasis teisėjas Cadricas Mourier.
D. Medvedevas su teisėjais ilgai aiškinosi dėl įspėjimo. Rusui labiausiai užkliuvo teisėjo teiginys, kad jis į kortą trenkė maždaug penkis kartus.
„Kiek kartų?“ – paklausė tenisininkas.
„Beveik penkis“, – atsakė teisėjas.
„Penkis? O jeigu ne penkis? Po mačo atsiprašysi, jeigu tai nebuvo penki kartai?“ – replikavo D. Medvedevas.
LA INSÓLITA DISCUSIÓN ENTRE MEDVEDEV, EL JUEZ DE SILLA Y EL SUPERVISOR EN PARÍS 🙄 🗣 Daniil Medvedev: "¿Pegarle al suelo? ¿Tampoco se puede? ¿Cada vez es algo nuevo?" 🗣 Juez de silla: "Le di un Warning por conducta antideportiva porque Daniil le pegó a su raqueta acá y dejó marcas en la cancha... como rayas y raspones. Por eso le di la advertencia. Y no está muy contento con eso". 🗣 Daniil Medvedev: "Si me retiro, ¿qué me pasa? Me duelen mucho las piernas, no puedo jugar... ¿Llamamos al fisio?" 🗣 Supervisor de la ATP: "No, no podés usar al fisio como excusa simplemente porque no estás contento con el Warning. Tenés que usar al fisio por razones físicas. Si no estás contento, el Warning fue porque hubo varias veces..." 🗣 Daniil Medvedev: "¿Por qué me ponen el Warning? Me dijeron que fue porque pasó varias veces. ¿De qué? ¿De pegarle al suelo? Pero si ahí dice 'global'..." 🗣 Daniil Medvedev: "¿Cuántas veces le pegué?" 🗣 Juez de silla: "Como 5 veces..." 🗣 Daniil Medvedev: "¿¡5!? ¿Y qué pasa si no fueron 5, te disculpás después del partido?" 🗣 Juez de silla: "Al menos hay 2 marcas en la superficie..." 🗣 Daniil Medvedev: "¿¡2!? ¡Acabás de decir 5!" 🗣 Juez de silla: "No, le pegaste a la raqueta 5 veces, pero hay 2 rayas..." 🗣 Daniil Medvedev: "¿5 veces? ¿Me das tu palabra de que fueron 5 veces?" 🗣 Juez de silla: "Bueno, aproximadamente..." 🗣 Daniil Medvedev: "¿¡Aproximadamente!? ¿Pero estás mirando la cancha o no?" https://t.co/vnqW7Q5WWvREKLAMAREKLAMA— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 4, 2026
Teisėjas paaiškino, kad ant dangos matėsi du įbrėžimai, o nurodytas skaičius buvo apytikslis. Po pokalbio rusas grįžo į aikštę ir tęsė mačą, tačiau jam išsigelbėti nepavyko. I. Buse laimėjo susitikimą 6:4, 6:4 ir pateko į kitą etapą. Po mačo D. Medvedevas nepaspaudė teisėjui rankos ir greitai paliko kortą.
Daniil Medvedev was not happy after his surprise loss to Buse, he refused to shake the umpires hand after earlier being giving a warning for unsportsmanlike behaviour. https://t.co/MBckHrSpPQ— Pavvy G (@pavyg) November 4, 2026
Po mačo žurnalistų paklaustas apie nesėkmę, D. Medvedevas prisipažino, kad jau nebenori žaisti, tačiau neturi pasirinkimo – po dviejų savaičių jo laukia ATP finalinis turnyras Turine.
„Nebenoriu daugiau žaisti šį sezoną, bet privalau“, – atvirai pasakė rusas.
👀 "I don't feel like playing anymore this season, but I have to" (с) Daniil Medvedev https://t.co/lBUp3lDTA1— BB Tennis (@BBTennis_tv) November 4, 2026
ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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