Paryžiuje pažemintas Zverevas atsikirto kritikams: „Kodėl turiu tai aiškinti?“

29-erių A. Zverevui tai buvo pirmasis mačas po to, kai jis tapo pirmąja pasaulio rakete. Vis mačas jam susiklostė nesėkmingai – vokietis nuo pat susitikimo pradžios sunkiai rado savo žaidimą ir padarė nemažai klaidų.
Pirmasis setas vyko atkakliai. Abu tenisininkai atlaikė „break pointus“, todėl nugalėtoją teko aiškintis pratęsime. Jame A. Zverevas pirmavo 5:2, tačiau L. Musetti laimėjo penkis taškus iš eilės ir išsiveržė į priekį.
Antroje mačo dalyje italas dar labiau įsibėgėjo. Jis sėkmingai naudojosi varžovo klaidomis, dukart laimėjo A. Zverevo padavimų seriją ir užtikrintai užbaigė susitikimą. Italas aštuntfinalį pasiekė nepralaimėjęs nė vieno taško paskutiniame savo padavimų geime.
Po mačo A. Zverevas pripažino, kad jo pasirodymas buvo itin prastas. Vokietis taip pat užsiminė, jog pastarosiomis dienomis jį erzino diskusijos dėl jo tapimo pirmąja pasaulio rakete.
„Nežinau, ar tai buvo stresas. Tiesą sakant, buvau šiek tiek susierzinęs. Pastarosiomis dienomis, kai tapau pirmąja pasaulio rakete, man teko aiškinti, kodėl nusipelniau būti šioje vietoje. Man tai gana sudėtinga, nes manau, kad esu vertas šios pozicijos, net jei šiandien pralaimėjau“, – kalbėjo A. Zverevas.
Vokietis neslėpė nusivylimo ir savo žaidimu: „Paprasčiau tariant, jis žaidė labai gerai, o aš – labai blogai. Manau, kad tai buvo vienas prasčiausių mano mačų per pastaruosius kelis mėnesius.“
Tuo metu L. Musetti džiaugėsi, kad net ir sudėtingomis akimirkomis sugebėjo mėgautis žaidimu. Italas Paryžiaus turnyro aštuntfinalyje tęs kovą dėl titulo.
ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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