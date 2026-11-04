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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

83-ioji pasaulio raketė pribloškė Djokovičių ir sugriovė jo sezono planus

2026-11-04 21:06 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 21:06
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Paryžiaus ATP 1000 turnyre užfiksuota didžiulė staigmena – antrajame rate pasirodymą baigė 24 „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas Novakas Djokovičius (ATP-11). 39-erių serbas po trijų setų kovos 6:2, 3:6, 3:6 nusileido australui Rinky Hijikatai (ATP-83), kuris į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos.

Novakas Djokovičius prieš Rinky Hijikatą | EPA nuotr.
GALERIJA (17)

Paryžiaus ATP 1000 turnyre užfiksuota didžiulė staigmena – antrajame rate pasirodymą baigė 24 „Didžiojo kirčio“ turnyrų čempionas Novakas Djokovičius (ATP-11). 39-erių serbas po trijų setų kovos 6:2, 3:6, 3:6 nusileido australui Rinky Hijikatai (ATP-83), kuris į pagrindinį etapą pateko po kvalifikacijos.

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(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 1000 turnyras Paryžiuje: Novakas Djokovičius - Rinky Hijikata (11.04)

Pirmasis setas didesnių problemų N. Djokovičiui nesukėlė, tačiau vėliau iniciatyvą perėmė 83-ią vietą pasaulio reitinge užimantis australas. Antrajame sete R. Hijikata laimėjo „break pointą“ aštuntajame geime ir išlygino mačo rezultatą.

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Lemiamame sete tenisininkai iki septintojo geimo laimėjo savo padavimų serijas, tačiau tuomet R. Hijikata realizavo „break pointą“. Australas netrukus dar kartą laimėjo serbo padavimų seriją ir užbaigė susitikimą.

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Šis pralaimėjimas reiškia, kad septynis kartus Paryžiaus turnyrą laimėjęs N. Djokovičius nebeturi galimybių patekti į šį mėnesį vyksiantį ATP finalinį turnyrą, kuriame varžysis aštuoni geriausi sezono žaidėjai.

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Po nesėkmės serbas neslėpė nusivylimo, ypač dėl to, kad pirmąjį setą laimėjo užtikrintai ir jautė kontroliuojantis susitikimą. Vis dėlto jis negailėjo pagyrų varžovui.

„Akivaizdu, kad esu nusivylęs. Pralaimėjau mačą, kuriame po pirmojo seto jaučiausi visiškai kontroliuojantis situaciją. Visgi, varžovas liko susikaupęs, puikiai žaidė ir beveik neklydo. Tai buvo tiesiog puikus jo pasirodymas. Aš pats leidau jam perimti mačo kontrolę“, – kalbėjo N. Djokovičius.

Paklaustas apie artimiausius planus, tenisininkas atsakė, kad ketina tiesiog pailsėti.

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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