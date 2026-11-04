Įvartis po rikošeto nulėmė „Žalgirio“ nesėkmę UEFA Jaunimo lygoje

Pirmoji komandų akistata Airijoje baigėsi lygiosiomis 1:1, tad bendru rezultatu 2:1 į kitą etapą žengė svečiai.
„Žalgirio“ starto sudėtyje, palyginti su pirmosiomis rungtynėmis Dubline, buvo vienas pasikeitimas – traumą patyrusį Beną Bruzgą aikštės viduryje pakeitė Ugnius Klimavičius.
Dvikovos pradžia dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su varžovų atvykimu, buvo atidėta 15 minučių. Rungtynes stebėjo 683 žiūrovai.
Pirmąsias 20 minučių iniciatyvą ir kamuolio kontrolę turėjo svečiai, tačiau žalgiriečiai gynėsi užtikrintai ir blokavo kelis varžovų smūgius.
28 minutę airiai išsiveržė į priekį. Niallas Sullivanas atliko baudos smūgį maždaug iš 30 metrų, kamuolys rikošetu pakeitė kryptį ir atsidūrė „Žalgirio“ vartuose – 0:1.
31 minutę vilniečiai sukūrė geriausią savo progą pirmajame kėlinyje. Po Vakario Bradūno perdavimo Danielius Velička permetė kamuolį per vartininką, tačiau šis praskriejo šalia vartų.
39 minutę pavojingą svečių ataką sustabdė Dominykas Čekavičius. „Žalgirio“ vartininkas išėjo iš vartų, kojomis atmušė kamuolį, o jį sugavo tik iš antro bandymo.
Dar vieną progą prieš pertrauką turėjo D. Velička. 41 minutę jis iš krašto pateko į smūgio poziciją baudos aikštelėje, tačiau kamuolį pasiuntė virš vartų.
Antrojo kėlinio pradžioje svečiai kelis kartus smūgiavo į „Žalgirio“ vartus – vieną kamuolį sugavo D. Čekavičius, kitas skriejo toli pro šalį.
Antrojo kėlinio viduryje pavyko sukurti pavojingų situacijų, tačiau žalgiriečių smūgius baudos aikštelėje blokavo svečiai.
Vėliau grasino „St. Patrick’s Athletic“, tačiau žaidėjų smūgius užtirintai atrėmė D. Čekavičius.
Žalgiriečiams nepavyko išlyginti rezultato ir komanda baigė pasirodymą antrajame turnyro etape.
Pirmajame etape vilniečiai bendru rezultatu 6:3 buvo įveikę Akureirio „Thór“.
„Žalgirio“ sudėtis: Dominykas Čekavičius, Dominykas Aršulis, Vytis Pavilonis, Dovydas Eidukaitis, Simas Grabauskas, Vakaris Bradūnas (69 min. Erik Tučinskij), Dovydas Šumkauskas, Ugnius Klimavičius (69 min. Karolis Chrustaliov), Danielius Velička (54 min. Rokas Kursevičius), Tomas Grigaliūnas (68 min. Daumantas Braškys), Vakaris Berenta.
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