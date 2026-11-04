Gandai iš „Žalgirio“ stovyklos – komandą paliks būrys žaidėjų

Prie jau anksčiau apie karjeros pabaigą pranešusio Liviu Antalio, buvusiais žalgiriečiais, sportas.lt šaltinių teigimu, taps Carlosas Olsesas, Petaras Bosančičius, Nikola Petkovičius ir Nemanja Mihajlovičius.
Tokių žaidėjų gali būti ir dar daugiau, tačiau juos saisto sutartys. Pavyzdžiui, vilčių nepateisinusio Gregorės Turdos.
Apie titulą svajoję „Žalgirio“ vadovai 2026 metų sezoną užbaigs šį sekmadienį Gargžduose. Sėkmės atveju, žalgiriečiai užsitikrintų medalius. Nelaimėtų rungtynių atveju, komanda rizikuoja likti ketvirtoje pozicijoje.
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