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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Skyrybų šešėlyje karjerą baigęs Monfilsas atsisveikino su tenisu: dukrai skyrė jautrius žodžius

2026-11-04 13:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-04 13:16
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Prancūzijos sostinėje vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ turnyre pagerbtas karjerą baigęs Gaelis Monfilsas. 40-metis tenisininkas atsisveikinimo ceremonijos metu jautrią kalbą skyrė ne tik Paryžiaus sirgaliams, bet ir savo dukrai Skai, kuriai išsakė ypatingą palinkėjimą.

Gaelis Monfilsas | Stop kadras
GALERIJA (111)

Prancūzijos sostinėje vykstančiame ATP 1000 serijos „Rolex Paris Masters“ turnyre pagerbtas karjerą baigęs Gaelis Monfilsas. 40-metis tenisininkas atsisveikinimo ceremonijos metu jautrią kalbą skyrė ne tik Paryžiaus sirgaliams, bet ir savo dukrai Skai, kuriai išsakė ypatingą palinkėjimą.

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Prancūzas iš pradžių planavo profesionalo karjerą užbaigti šią savaitę Paryžiuje vykstančiame turnyre, tačiau praėjusį mėnesį apie pasitraukimą iš teniso paskelbė be didelių ceremonijų. Jo sprendimas sutapo su skyrybų su Ukrainos tenisininke Elina Svitolina laikotarpiu.

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(111 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ukrainos tenisininkė E.Svitolina

Vis dėlto Paryžius savo numylėtiniui surengė įsimintiną atsisveikinimą. Specialioje ceremonijoje aikštėje kartu su G. Monfilsu pasirodė ir kiti garsūs Prancūzijos tenisininkai – Jo-Wilfriedas Tsonga, Gillesas Simonas, Richardas Gasquet ir Benoit Paire.

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„Neslėpsiu – atsisveikinti labai sunku. Gražiausia, ką man davė šis pasaulis, esate jūs – nuostabūs sirgaliai. Tai tikrai nelengva, tačiau noriu jums visiems padėkoti. Profesionaliu tenisininku buvau 22 metus. Tai buvo nepaprasta istorija, apie kurią niekada nebūčiau išdrįsęs svajoti. Noriu padėkoti visiems, nes būtent dėl jūsų galėjau įgyvendinti savo svajonę“, – kalbėjo prancūzas.

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Emocingiausia ceremonijos akimirka tapo žodžiai dukrai Skai, kurios G. Monfilsas susilaukė su E. Svitolina. Pora susituokė 2021 metų liepą, o jų dukra gimė 2022-ųjų spalį.

„Skai, tavo tėtis buvo tenisininkas. Jis mylėjo tenisą. Jis užaugo Paryžiuje, kur jį visada palaikė nuostabūs sirgaliai. Iš visos širdies tikiuosi, kad tapsi puikia čempione visose gyvenimo srityse ir vieną dieną žaisi čia, Paryžiuje“, – dukrai linkėjo G. Monfilsas.

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Per 22 profesionalo karjeros metus prancūzas iškovojo 13 ATP vienetų turnyrų titulų. Pirmąjį trofėjų jis laimėjo 2005 metais Lenkijoje, o paskutinį – 2025-ųjų sausį Naujojoje Zelandijoje.

Geriausius rezultatus „Didžiojo kirčio“ turnyruose G. Monfilsas pasiekė 2008 metais, kai pateko į „Roland Garros“ pusfinalį, ir 2016-aisiais, kai tarp keturių stipriausiųjų prasibrovė „US Open“ čempionate. Paskutinis jo pasirodymas šios kategorijos varžybose baigėsi šiemet Niujorke – antrajame rate prancūzas nusileido amerikiečiui Learneriui Tienui.

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