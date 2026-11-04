Paaiškėjo Rybakinos ir Sabalenkos varžovės „WTA Finals“ turnyre

Pirmojoje grupėje taip pat varžysis keturis kartus WTA finalo turnyre dalyvavusi amerikietė Jessica Pegula ir Vimbldono čempionė čekė Linda Noskova, kuriai tai bus debiutas šiose varžybose.
Antrojoje grupėje, be A. Sabalenkos ir M. Andrejevos, žais 2018 metų WTA finalinio turnyro čempionė Elina Svitolina bei čekė Karolina Muchova.
Varžybos, kuriose dalyvaus aštuonios geriausios sezono tenisininkės, lapkričio 8–15 dienomis vyks Indian Velse, JAV. Anksčiau turnyras buvo rengiamas Rijade, Saudo Arabijoje, tačiau liepą organizatoriai paskelbė apie jo perkėlimą. Grupių etape tenisininkės žais tarpusavyje, o po dvi geriausias kiekvienos grupės žaidėjas pateks į pusfinalį.
E. Rybakina į turnyrą atvyks būdama pirmąja pasaulio rakete. Šią poziciją Kazachstano atstovė perėmė po rugsėjį vykusio „US Open“ čempionato. Antradienį vykusioje burtų ceremonijoje ji pripažino, kad naujasis statusas suteikia papildomo spaudimo, tačiau kartu tampa ir motyvacijos šaltiniu.
„Pastarieji keli mėnesiai buvo neįtikėtini. Dėmesys, žinoma, sukuria spaudimą, tačiau kartu tai ir motyvuoja, nes nesinori pralaimėti. Šiame sporte visada reikia labai daug dirbti“, – kalbėjo E. Rybakina.
Tuo metu A. Sabalenka sieks ne tik triumfuoti turnyre, bet ir atsirevanšuoti už prarastą pirmosios pasaulio raketės vardą.
„WTA Finals“ prizų fondą sudarys 15,5 mln. JAV dolerių.
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