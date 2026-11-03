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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Bazelio turnyro nugalėtoją įveikęs Djokovičius tęsia kovą dėl vietos „ATP Finals“

2026-11-03 22:02 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-03 22:02
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Novakas Djokovičius (ATP-11) Paryžiaus ATP 1000 turnyro pirmąjį barjerą įveikė po atkaklios trijų setų kovos. Serbas 6:7 (5:7), 7:5, 6:1 palaužė Valentiną Vacherot (ATP-27) ir iškovojo pirmąją pergalę ATP 1000 kategorijos turnyruose nuo kovo mėnesio. N. Djokovičius taip pat atsirevanšavo V. Vacherot už pralaimėjimą praėjusių metų Šanchajaus ATP 1000 turnyre. Tuomet Monako atstovas sensacingai iškovojo titulą. V. Vacherot į Paryžių atvyko po triumfo ATP turnyre Bazelyje ir turėjo 5 pergalių seriją.

Novakas Djokovičius prieš Valentiną Vacherot | EPA / YOAN VALAT nuotr.
GALERIJA (22)

Novakas Djokovičius (ATP-11) Paryžiaus ATP 1000 turnyro pirmąjį barjerą įveikė po atkaklios trijų setų kovos. Serbas 6:7 (5:7), 7:5, 6:1 palaužė Valentiną Vacherot (ATP-27) ir iškovojo pirmąją pergalę ATP 1000 kategorijos turnyruose nuo kovo mėnesio. N. Djokovičius taip pat atsirevanšavo V. Vacherot už pralaimėjimą praėjusių metų Šanchajaus ATP 1000 turnyre. Tuomet Monako atstovas sensacingai iškovojo titulą. V. Vacherot į Paryžių atvyko po triumfo ATP turnyre Bazelyje ir turėjo 5 pergalių seriją.

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(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 1000 turnyras Paryžiuje: Novakas Djokovičius - Valentinas Vacherot (11.03)

Serbui ši pergalė svarbi ir kovoje dėl vietos ATP finaliniame sezono turnyre, kuris lapkričio pabaigoje vyks Turine. Jame varžysis aštuoni geriausi sezono tenisininkai. Šiuo metu N. Djokovičius lenktynėse dėl kelialapio užima 11-ąją vietą.

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Paryžiaus ATP 1000 turnyre serbas pastarąjį kartą žaidė prieš trejus metus. Tuomet jis iškovojo septintąjį šių varžybų titulą, finale įveikęs Grigorą Dimitrovą.

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„Esu labai laimingas. Šiemet Paryžiuje jaučiu didžiulį palaikymą. Puiki atmosfera prisidėjo prie šios mano pergalės. Galiausiai atradau gerą žaidimo ritmą ir džiaugiuosi tuo“, – po mačo kalbėjo N. Djokovičius.

Pirmasis setas vyko atkakliai, o jo nugalėtojas paaiškėjo tik pratęsime. Jame V. Vacherot laimėjo keturis taškus iš eilės ir išsiveržė į priekį.

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Antrojo seto pradžioje Monako tenisininkas iškart laimėjo varžovo padavimų seriją. N. Djokovičius netrukus paprašė medicininės pertraukėlės, kurios metu jam buvo masažuojamas dešinysis petys.

Po šios pauzės V. Vacherot prarado koncentraciją ir iškart pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau pats Monako atstovas paprašė medikų pagalbos dėl pėdos problemų. N. Djokovičius tuo pasinaudojo – 12-ajame seto geime realizavo pirmąjį turėtą „set pointą“ ir išlygino mačo rezultatą.

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Lemiamame sete dešimtoji turnyro raketė greitai perėmė iniciatyvą. N. Djokovičius iškart laimėjo varžovo padavimų seriją, o netrukus tai pakartojo dar kartą. Pergalę jis įtvirtino tiksliu smūgiu išilgai aikštės linijos.

Pirmojo barjero įveiti nepavyko Holgeriui Rune (ATP-433), kuris 2022 metaisParyžiaus turnyro finale buvo įveikęs būtent N. Djokovičių. Danas, tęsiantis sugrįžimą po traumos, 5:7, 4:6 nusileido Tommy Paului (ATP-14).

Turnyre taip ir nestartavo Stefanos Tsitsipas su Alejandro Davidovičiumi Fokina. Pastarasis skundėsi nugaros skausmais, o S. Tsitsipą pristabdė dešiniojo peties trauma.

ATP 1000 turnyro Paryžiuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 6,309 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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