„Sporting“ ir „Galatasaray“ laimėjo Čempionų lygos 4-ojo turo rungtynes

Trečiąją pergalę per ketverias rungtynes iškovojo Lisabonos „Sporting“. Jie išvykoje 1:0 sugebėjo palaužti „Shakhtar“ komandą.
Pergalingą rungtynių įvartį pelnė Issa Doumbia.
Antrą pergalę iš eilės iškovojo Stambulo „Galatasaray“, kuri namuose nugalėjo „Stuttgart“. Prieš Vokietijos klubą jie džiaugėsi pergale 2:0.
Abu turkų įvarčiai krito per pirmąsias 15 minučių. Jų autoriumi buvo Alexejus Baltrakovas.
Šį vakarą Čempionų lygoje laukia dar 7 rungtynės.
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