Zverevas sulaukė istorinio apdovanojimo – ceremonijoje šalia jo buvo svarbiausi žmonės

29-erių vokietis tapo 30-uoju tenisininku istorijoje, pasiekusiu pirmąją ATP reitingo vietą. Jis taip pat tapo vos antruoju Vokietijos atstovu, kuriam pavyko užkopti į pasaulio reitingo viršūnę.
Iškilminga ceremonija surengta „Rolex Paris Masters“ turnyro pagrindinėje aikštėje. Trofėjų A. Zverevui įteikė ATP vadovas Andrea Gaudenzi ir varžybų direktorius Cedricas Pioline'as.
„Man nepaprastai ypatinga švęsti šį pasiekimą būtent Paryžiuje. Prieš kelis mėnesius čia iškovojau pirmąjį savo „Didžiojo kirčio“ titulą. Visada mylėjau šį miestą, todėl atsiimti tokį trofėjų Paryžiuje man reiškia labai daug“, – sakė vokietis.
Į ceremoniją A. Zverevas atvyko kartu su savo komanda, tarp kurios narių buvo ir tėvas bei brolis Mischa Zverevas. Tenisininkas pabrėžė, kad šis pasiekimas yra visos komandos nuopelnas. Jis taip pat padėkojo žmonėms, kurie jį palaikė ir kartu dirbo daugiau nei dešimtmetį.
„Tai bendras mūsų visų darbas. Kartu esame jau daugybę metų, o savo komandos beveik nekeičiu – ji išliko tokia pati daugiau nei dešimtmetį. Šio pasiekimo nebūtų be visų mūsų pastangų. Visi sunkiai dirbame, todėl noriu nuoširdžiai padėkoti kiekvienam, kuris šiandien yra šalia“, – kalbėjo A. Zverevas.
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