Sheltonas ėmėsi rimtų permainų – į savo komandą pasikvietė buvusį Alcarazo trenerį

„Didžiulis pastiprinimas mano komandai artėjančiam sezonui. Džiaugiuosi, jog galėsime pradėti darbus ir rimtai padirbėti per tarpsezonį“, – rašė B. Sheltonas.
EXCLUSIVE: Ben Shelton is hiring Juan Carlos Ferrero The Spaniard, who guided Carlos Alcaraz to six grand-slam titles, will work alongside Shelton’s father and lifelong coach Bryan next season. https://t.co/zsFkkMlVRwREKLAMAREKLAMA— Tom Kershaw (@trlkershaw) November 1, 2026
J. C. Ferrero geriausiai žinomas dėl darbo su Carlosu Alcarazu. Jis padėjo tautiečiui iškovoti pirmuosius šešis „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulus, tačiau jų bendradarbiavimas baigėsi praėjusių metų gruodį.
B. Sheltonui 2026-ieji tapo geriausiu karjeros sezonu. Amerikietis iškovojo keturis titulus – triumfavo Dalase, Miunchene, Štutgarte ir sėkmingai apgynė čempiono vardą Kanadoje vykusiame ATP 1000 turnyre.
Rugsėjį jis pirmą kartą karjeroje pasiekė „Didžiojo kirčio“ turnyro finalą. „US Open“ ketvirtfinalyje B. Sheltonas po įspūdingos penkių setų kovos įveikė C. Alcarazą, vėliau pateko į finalą, tačiau jame nusileido Alexanderiui Zverevui.
Amerikietis jau užsitikrino vietą ATP finaliniame sezono turnyre Turine. Prieš jį B. Sheltonas dar dalyvaus Paryžiaus ATP 1000 turnyre.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.