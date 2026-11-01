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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Sheltonas ėmėsi rimtų permainų – į savo komandą pasikvietė buvusį Alcarazo trenerį

2026-11-01 19:40 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 19:40
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Ketvirtąją vietą pasaulio reitinge užimantis Benas Sheltonas stiprina savo trenerių komandą. Amerikietis sekmadienį socialiniuose tinkluose patvirtino, kad prie jo štabo prisijungs buvusi pirmoji pasaulio raketė Juanas Carlosas FerreroIspanas su 24-erių amerikiečiu pradės dirbti per tarpsezonį.

Benas Sheltonas prieš Jerome'ą Kymą | EPA nuotr.

Ketvirtąją vietą pasaulio reitinge užimantis Benas Sheltonas stiprina savo trenerių komandą. Amerikietis sekmadienį socialiniuose tinkluose patvirtino, kad prie jo štabo prisijungs buvusi pirmoji pasaulio raketė Juanas Carlosas FerreroIspanas su 24-erių amerikiečiu pradės dirbti per tarpsezonį.

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„Didžiulis pastiprinimas mano komandai artėjančiam sezonui. Džiaugiuosi, jog galėsime pradėti darbus ir rimtai padirbėti per tarpsezonį“, – rašė B. Sheltonas.

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J. C. Ferrero geriausiai žinomas dėl darbo su Carlosu Alcarazu. Jis padėjo tautiečiui iškovoti pirmuosius šešis „Didžiojo kirčio“ turnyrų titulus, tačiau jų bendradarbiavimas baigėsi praėjusių metų gruodį.

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B. Sheltonui 2026-ieji tapo geriausiu karjeros sezonu. Amerikietis iškovojo keturis titulus – triumfavo Dalase, Miunchene, Štutgarte ir sėkmingai apgynė čempiono vardą Kanadoje vykusiame ATP 1000 turnyre.

Rugsėjį jis pirmą kartą karjeroje pasiekė „Didžiojo kirčio“ turnyro finalą. „US Open“ ketvirtfinalyje B. Sheltonas po įspūdingos penkių setų kovos įveikė C. Alcarazą, vėliau pateko į finalą, tačiau jame nusileido Alexanderiui Zverevui.

Amerikietis jau užsitikrino vietą ATP finaliniame sezono turnyre Turine. Prieš jį B. Sheltonas dar dalyvaus Paryžiaus ATP 1000 turnyre.

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