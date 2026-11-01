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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Valentinas Vacherot po pralaimėto pirmojo seto įveikė Jirį Lehečką ir iškovojo titulą Bazelyje

2026-11-01 19:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 19:31
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Valentinas Vacherot (ATP-31) sekmadienį užbaigė įsimintiną savaitę Bazelyje (Šveicarija) vykusiame ATP 500 serijos „Swiss Indoors“ vyrų teniso turnyre. 27-erių Monako tenisininkas finale po trijų setų kovos 2:6, 6:3, 6:3 įveikė čeką Jirį Lehečką (ATP-21) ir iškovojo pirmąjį šio sezono titulą. Finalas truko 1 valandą ir 54 minutes.

Valentinas Vacherot prieš Jirį Lehečką | EPA nuotr.
GALERIJA (23)

Valentinas Vacherot (ATP-31) sekmadienį užbaigė įsimintiną savaitę Bazelyje (Šveicarija) vykusiame ATP 500 serijos „Swiss Indoors“ vyrų teniso turnyre. 27-erių Monako tenisininkas finale po trijų setų kovos 2:6, 6:3, 6:3 įveikė čeką Jirį Lehečką (ATP-21) ir iškovojo pirmąjį šio sezono titulą. Finalas truko 1 valandą ir 54 minutes.

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(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. ATP 500 turnyro Bazelyje finalas: Valentinas Vacherot - Jiri Lehečka (11.01)

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Tai buvo antrasis V. Vacherot karjeros ATP turo trofėjus. Be to, jis tapo pirmuoju Monako atstovu, laimėjusiu ATP 500 kategorijos turnyrą nuo šios serijos įkūrimo 2009 metais.

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Finalas Monako atstovui prasidėjo sunkiai – pirmajame sete jis net tris kartus pralaimėjo savo padavimų serijas. Vis dėlto vėliau V. Vacherot perėmė iniciatyvą ir per likusius du setus atlaikė visus penkis varžovo turėtus „break pointus“.

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„Antrajame ir trečiajame setuose žaidžiau labai solidžiai. Antrajame teko išlikti susikaupusiam, nes net paskutiniame geime varžovas turėjo progų laimėti mano padavimų seriją. Trečiajame sete pradėjau daug geriau padavinėti, o tai labai padėjo. Svarbiausiais momentais atlikau puikius smūgius. Kartais nebūtina tobulai žaisti visą mačą – svarbiausia gerai pasirodyti tada, kai to labiausiai reikia“, – po pergalės kalbėjo tenisininkas.

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Praėjusiais metais Šanchajaus ATP 1000 turnyre pirmąjį ATP titulą iškovojęs V. Vacherot Bazelyje pademonstravo puikią formą. Pakeliui į finalą jis įveikė net tris 25-ukui priklausančius žaidėjus: antrajame rate pranoko Rafaelį Jodarą, pusfinalyje – Taylorą Fritzą, o finale susitvarkė su 21-ąja pasaulio rakete J. Lehečka.

Po pergalės Bazelyje V. Vacherot tarpusavio dvikovų su J. Lehečka balansas tapo teigiamas – 2:1. Monako tenisininkas taip pat atsirevanšavo čekui už pralaimėjimą Tokijo turnyro pusfinalyje.

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V. Vacherot šį sezoną uždarose patalpose vykstančiuose turnyruose yra laimėjęs devynis iš dešimties mačų. Vienintelį pralaimėjimą jis patyrė praėjusią savaitę Lione, kur nusileido Lucai Van Assche.

Nugalėtojui atiteko 500 reitingo taškų ir 483,335 tūkst. eurų, o bendrą prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 2,584 mln. eurų.

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