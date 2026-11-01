Valentinas Vacherot po pralaimėto pirmojo seto įveikė Jirį Lehečką ir iškovojo titulą Bazelyje

Tai buvo antrasis V. Vacherot karjeros ATP turo trofėjus. Be to, jis tapo pirmuoju Monako atstovu, laimėjusiu ATP 500 kategorijos turnyrą nuo šios serijos įkūrimo 2009 metais.
Finalas Monako atstovui prasidėjo sunkiai – pirmajame sete jis net tris kartus pralaimėjo savo padavimų serijas. Vis dėlto vėliau V. Vacherot perėmė iniciatyvą ir per likusius du setus atlaikė visus penkis varžovo turėtus „break pointus“.
„Antrajame ir trečiajame setuose žaidžiau labai solidžiai. Antrajame teko išlikti susikaupusiam, nes net paskutiniame geime varžovas turėjo progų laimėti mano padavimų seriją. Trečiajame sete pradėjau daug geriau padavinėti, o tai labai padėjo. Svarbiausiais momentais atlikau puikius smūgius. Kartais nebūtina tobulai žaisti visą mačą – svarbiausia gerai pasirodyti tada, kai to labiausiai reikia“, – po pergalės kalbėjo tenisininkas.
Praėjusiais metais Šanchajaus ATP 1000 turnyre pirmąjį ATP titulą iškovojęs V. Vacherot Bazelyje pademonstravo puikią formą. Pakeliui į finalą jis įveikė net tris 25-ukui priklausančius žaidėjus: antrajame rate pranoko Rafaelį Jodarą, pusfinalyje – Taylorą Fritzą, o finale susitvarkė su 21-ąja pasaulio rakete J. Lehečka.
Po pergalės Bazelyje V. Vacherot tarpusavio dvikovų su J. Lehečka balansas tapo teigiamas – 2:1. Monako tenisininkas taip pat atsirevanšavo čekui už pralaimėjimą Tokijo turnyro pusfinalyje.
V. Vacherot šį sezoną uždarose patalpose vykstančiuose turnyruose yra laimėjęs devynis iš dešimties mačų. Vienintelį pralaimėjimą jis patyrė praėjusią savaitę Lione, kur nusileido Lucai Van Assche.
Nugalėtojui atiteko 500 reitingo taškų ir 483,335 tūkst. eurų, o bendrą prizų fondą sudarė kiek daugiau nei 2,584 mln. eurų.
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