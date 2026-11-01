Madrido „Real“ išvykoje įveikė „Racing Santander“ ir iškovojo ketvirtą pergalę iš eilės

Jose Mourinho treniruojama komanda sekmadienį išvykoje 3:0 neturėjo vargo su „Racing Santander“ komanda.
Dvikovą „Real“ pradėjo greitu įvarčiu. Jau dešimtąją minutę teisėjas skyrė 11 m. baudinį, kurį realizavo pats jį uždirbęs Kylianas Mbappe.
Dar po dešimties minučių pranašumą padvigubino Jude`as Bellinghamas. Anglas gavo puikų perdavimą, paliko už nugaros vartus palikusį vartininką ir lengvai pasiuntė kamuolį į vartus.
Trečiąją „Real“ įvartį pelnė Yanas Diomande. Jis po kampinio įspūdingu šūviu iš toli įskraidino kamuolį į vartų viršutinį kampą.
Po ketvirtos iš eilės pergalės „Real“ (27 taškai) išlieka trečioje „La Liga“ pozicijoje.
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