Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Antruoju bandymu atrankos barjerą įveikęs pakrančių irkluotojas Domarkas tęs kovą dėl jaunimo olimpinių žaidynių medalių

2026-11-01 19:18 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-01 19:18
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lietuvos sportininkas Justas Domarkas pateko tarp 16-os stipriausiųjų Dakaro jaunimo olimpinių žaidynių pakrančių irklavimo paplūdimio sprinto vaikinų vienetų varžybose.

Justas Domarkas pratęsė jaunimo olimpiadą | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.
GALERIJA (11)

Lietuvos sportininkas Justas Domarkas pateko tarp 16-os stipriausiųjų Dakaro jaunimo olimpinių žaidynių pakrančių irklavimo paplūdimio sprinto vaikinų vienetų varžybose.

REKLAMA
0

(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justas Domarkas jaunimo olimpiadoje (11.01)

Sekmadienį 17-metis lietuvis antrose atrankos lenktynėse laikui užėmė penktąją vietą tarp 24 atletų ir sugriebė vieną iš aštuonių likusių kelialapių į atkrintamąsias varžybas – pirmi aštuoni buvo išdalinti šeštadienį. Tądien J. Domarkas finišavo dvyliktas tarp 32 irkluotojų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien viskas praėjo sklandžiai. Prieš startą šiek tiek jaudinausi, tačiau vos prasidėjus plaukimui pavyko susikoncentruoti ir galiausiai viskas gavosi puikiai. Esu patenkintas savo pasirodymu ir dabar laukiu rytojaus“, – emocijomis po finišo dalinosi J.Domarkas.

REKLAMA
REKLAMA

Salio paplūdimyje Atlanto vandenyno pakrantėje Lietuvos sportininkas, palaikomas į Senegalą atvykusių šeimos narių ir mūsų šalies delegacijos narių, sekmadienį greičiausiai iš visų dalyvių įveikė pirmą bėgimo atkarpą, o irkluodamas 250 m iki apsisukimą žyminčio plūduro ir tokį pat atstumą atgal, buvo penktas. Jo galutinis rezultatas po lemiamo bėgimo sprinto – 2 min. 33,25 sek.

REKLAMA

Greičiausias šįkart buvo austras Lukas Schoenhuberis – 2 min. 30,44 sek.

„Į varžovų rezultatus stengiuosi per daug nesigilinti, nes jų kontroliuoti negaliu. Kiekvienas turėjo savo pasiruošimą, aš – savo, todėl dabar svarbiausia susikoncentruoti į savo plaukimą ir atiduoti viską, ką galiu“, – komentavo J. Domarkas.

Vakar ir šiandien visi irkluotojai įveikė atrankos lenktynes laikui, kurių metu buvo siekiama kuo geresnio laiko ir taip nustatomi sportininkų reitingai. Nuo pirmadienio prasidės tiesioginės dvikovos – tikslas bus kuo greičiau įveikti distanciją ir aplenkti varžovą.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame atkrintamųjų etape, aštuntfinalyje, 12.15 val. Lietuvos laiku 17-metis lietuvis varžysis su 16-mečiu Pietų Afrikos Respublikos atstovu Callumu Dreyeriu. Šis pirmose atrankos lenktynėse šeštadienį buvo ketvirtas.

„Atkrintamųjų sistema gana paprasta – pirmą vietą reitinge užėmęs sportininkas susitinka su paskutinę vietą užėmusiu, antras – su priešpaskutiniu ir taip toliau.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Priority“ (tokį turės lietuvio varžovas aštuntfinalyje – aut. past.) suteikia sportininkui tam tikrą pranašumą – prieš dvikovą jis gali pasitarti su treneriu ir pasirinkti, kuriuo takeliu nori startuoti. Tai svarbu, nes skirtingi takeliai gali suteikti skirtingas sąlygas“, – apie varžybų sistemą pasakoja J. Domarkas

REKLAMA

Ketvirtfinaliai, pusfinaliai bei finalinės akistatos dėl aukso ir bronzos vyks lapkričio 3-iąją.

Iš viso Dakaro olimpinėse žaidynėse dalyvauja 14 Lietuvos sportininkų. Be pakrančių irklavimo, jie kovos bokso, buriavimo, dziudo, fechtavimo, krepšinio 3×3, lengvosios atletikos ir plaukimo varžybose.

Pirmadienį varžybas pradės plaukikas Domas Vilimas. Dakaro „Tour de l'Oeuf“ komplekso baseine 13.07 val. Lietuvos laiku jis startuos 200 m krūtine rungties pirmajame iš dviejų atrankos plaukimų. Finalas, kuriame kovos aštuoni greičiausieji, numatytas 17.34 val. Lietuvos laiku.

REKLAMA

Kita Dakare startuosianti Lietuvos plaukikė Emilija Pociūtė kovas pradės lapkričio 3 d. 100 m nugara rungtyje.

Plaukikus į Dakarą atlydėjo Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos baseine treneriu dirbantis Simonas Bilis – 2016 m. pasaulio čempionas, Rio de Žaneiro ir Tokijo olimpinių žaidynių dalyvis.

Pirmasis istorijoje Afrikos žemyne vykstantis olimpinis renginys finišuos lapkričio 13 d.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų