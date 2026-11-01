Antruoju bandymu atrankos barjerą įveikęs pakrančių irkluotojas Domarkas tęs kovą dėl jaunimo olimpinių žaidynių medalių

Sekmadienį 17-metis lietuvis antrose atrankos lenktynėse laikui užėmė penktąją vietą tarp 24 atletų ir sugriebė vieną iš aštuonių likusių kelialapių į atkrintamąsias varžybas – pirmi aštuoni buvo išdalinti šeštadienį. Tądien J. Domarkas finišavo dvyliktas tarp 32 irkluotojų.
„Šiandien viskas praėjo sklandžiai. Prieš startą šiek tiek jaudinausi, tačiau vos prasidėjus plaukimui pavyko susikoncentruoti ir galiausiai viskas gavosi puikiai. Esu patenkintas savo pasirodymu ir dabar laukiu rytojaus“, – emocijomis po finišo dalinosi J.Domarkas.
Salio paplūdimyje Atlanto vandenyno pakrantėje Lietuvos sportininkas, palaikomas į Senegalą atvykusių šeimos narių ir mūsų šalies delegacijos narių, sekmadienį greičiausiai iš visų dalyvių įveikė pirmą bėgimo atkarpą, o irkluodamas 250 m iki apsisukimą žyminčio plūduro ir tokį pat atstumą atgal, buvo penktas. Jo galutinis rezultatas po lemiamo bėgimo sprinto – 2 min. 33,25 sek.
Greičiausias šįkart buvo austras Lukas Schoenhuberis – 2 min. 30,44 sek.
„Į varžovų rezultatus stengiuosi per daug nesigilinti, nes jų kontroliuoti negaliu. Kiekvienas turėjo savo pasiruošimą, aš – savo, todėl dabar svarbiausia susikoncentruoti į savo plaukimą ir atiduoti viską, ką galiu“, – komentavo J. Domarkas.
Vakar ir šiandien visi irkluotojai įveikė atrankos lenktynes laikui, kurių metu buvo siekiama kuo geresnio laiko ir taip nustatomi sportininkų reitingai. Nuo pirmadienio prasidės tiesioginės dvikovos – tikslas bus kuo greičiau įveikti distanciją ir aplenkti varžovą.
Pirmajame atkrintamųjų etape, aštuntfinalyje, 12.15 val. Lietuvos laiku 17-metis lietuvis varžysis su 16-mečiu Pietų Afrikos Respublikos atstovu Callumu Dreyeriu. Šis pirmose atrankos lenktynėse šeštadienį buvo ketvirtas.
„Atkrintamųjų sistema gana paprasta – pirmą vietą reitinge užėmęs sportininkas susitinka su paskutinę vietą užėmusiu, antras – su priešpaskutiniu ir taip toliau.
„Priority“ (tokį turės lietuvio varžovas aštuntfinalyje – aut. past.) suteikia sportininkui tam tikrą pranašumą – prieš dvikovą jis gali pasitarti su treneriu ir pasirinkti, kuriuo takeliu nori startuoti. Tai svarbu, nes skirtingi takeliai gali suteikti skirtingas sąlygas“, – apie varžybų sistemą pasakoja J. Domarkas
Ketvirtfinaliai, pusfinaliai bei finalinės akistatos dėl aukso ir bronzos vyks lapkričio 3-iąją.
Iš viso Dakaro olimpinėse žaidynėse dalyvauja 14 Lietuvos sportininkų. Be pakrančių irklavimo, jie kovos bokso, buriavimo, dziudo, fechtavimo, krepšinio 3×3, lengvosios atletikos ir plaukimo varžybose.
Pirmadienį varžybas pradės plaukikas Domas Vilimas. Dakaro „Tour de l'Oeuf“ komplekso baseine 13.07 val. Lietuvos laiku jis startuos 200 m krūtine rungties pirmajame iš dviejų atrankos plaukimų. Finalas, kuriame kovos aštuoni greičiausieji, numatytas 17.34 val. Lietuvos laiku.
Kita Dakare startuosianti Lietuvos plaukikė Emilija Pociūtė kovas pradės lapkričio 3 d. 100 m nugara rungtyje.
Plaukikus į Dakarą atlydėjo Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos baseine treneriu dirbantis Simonas Bilis – 2016 m. pasaulio čempionas, Rio de Žaneiro ir Tokijo olimpinių žaidynių dalyvis.
Pirmasis istorijoje Afrikos žemyne vykstantis olimpinis renginys finišuos lapkričio 13 d.
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