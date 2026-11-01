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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

Marcas Marquezas artėja prie aštuntojo titulo: po pergalės Malaizijoje varžovą lenkia 44 taškais

2026-11-01 18:58 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-01 18:58
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Dar vieno pasaulio čempiono titulo siekiantis Marcas Marquezas laimėjo Malaizijos „MotoGP“ etapą ir padidino savo pranašumą prieš pagrindinį konkurentą Jorge Martiną iki 44 taškų. Ispanas pasinaudojo tuo, kad varžovas dėl traumos negalėjo startuoti.

Malaizijos GP lenktynės | EPA nuotr.
GALERIJA (25)

Dar vieno pasaulio čempiono titulo siekiantis Marcas Marquezas laimėjo Malaizijos „MotoGP“ etapą ir padidino savo pranašumą prieš pagrindinį konkurentą Jorge Martiną iki 44 taškų. Ispanas pasinaudojo tuo, kad varžovas dėl traumos negalėjo startuoti.

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M. Marquezui tai buvo pirmoji pergalė Malaizijoje nuo 2018 metų. Septyniskart „MotoGP“ čempionas finišavo daugiau nei keturiomis sekundėmis anksčiau už artimiausią persekiotoją ir savo sąskaitoje turi jau 399 taškus.

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Antrąją vietą užėmė Pedro Acosta, o trečias finišavo M. Marquezo brolis Alexas. Lenktynių pradžioje broliai kovojo dėl lyderio pozicijos, tačiau vėliau Marcas atitrūko nuo varžovų. Tuo metu Alexui teko kautis su P. Acosta dėl likusios vietos ant podiumo.

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M. Marquezas jau kitą savaitgalį Katare gali užsitikrinti čempiono titulą. Tam jam reikia padidinti savo persvarą iki 74 taškų.

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Malaizijos GP lenktynių rezultatai:

„Lenktynės buvo tobulos, todėl esu be galo laimingas. Nepaisant to, mano požiūris negali keistis – privalau išlikti susikaupęs ir toliau spausti. Lenktynių liko nedaug, bet dar laukia daug svarbių akimirkų. Turime išlaikyti pasitikėjimą savimi“, – po pergalės sakė ispanas.

Pagrindinis M. Marquezas konkurentas J. Martinas Malaizijos lenktynėse nestartavo. 2024 metų pasaulio čempionas bandė dalyvauti treniruotėje, tačiau dėl skausmų buvo priverstas pasitraukti. Praėjusią savaitę per avariją Australijos GP etape jis patyrė riešo lūžį.

20-ojo sezono etapo – Kataro GP – lenktynės vyks lapkričio 7-8 d. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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