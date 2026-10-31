Trauma sužlugdė Jorge Martino planus – Marcas Marquezas įgijo 19 taškų pranašumą

Pergalę Sepango trasoje iškovojo kitas ispanas Pedro Acosta („KTM“), sprinto distanciją įveikęs per 20 min. 4.098 sek. M. Marquezas („Ducati“) nuo jo atsiliko 0.578 sek. Trečiąją vietą užėmė italas Marco Bezzecchi.
M. Marquezas sprinte startavo iš antrosios pozicijos, tačiau trumpam buvo praradęs pozicijas. Jo jaunesnysis brolis Alexas Marquezas, startavęs iš „pole“ pozicijos, iš pradžių išsaugojo lyderio vietą, tačiau trečiajame rate suklydo ir griuvo.
Po šio incidento į pirmąją vietą pakilo japonas Ai Ogura. Vėliau jį aplenkė P. Acosta, o į antrąją poziciją pakilęs M. Marquezas įsitraukė į atkaklią kovą su „Trackhouse“ komandos atstovu. Ispanui galiausiai pavyko jį įveikti ir užsitikrinti antrąją vietą.
Lenktynių metu Sepango trasoje lijo, todėl sportininkams teko prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų.
„Nepasakyčiau, kad mėgavausi lenktynėmis. Šiandien tai buvo tikras darbas – padarėme tai, ką turėjome padaryti. Kai kuriais metais šioje trasoje man būdavo labai sunku, tačiau dabar gerai tvarkomės su užduotimis. Rytoj turėsime būti itin susikaupę“, – po finišo kalbėjo M. Marquezas.
Dar daugiau gerų naujienų M. Marquezui atnešė pagrindinio varžovo nesėkmė. J. Martinas, vis dar neatsigavęs po riešo lūžio, šeštadienį nusprendė pasitraukti iš Malaizijos GP savaitgalio.
Malaizijos GP sprinto lenktynių rezultatai:
Dėl šio sprendimo M. Marquezas bendrojoje įskaitoje padidino pranašumą prieš artimiausią persekiotoją iki 19 taškų (374 prieš 355). Iki sezono pabaigos liko vos trys lenktynių savaitgaliai.
2024 metų pasaulio čempionas J. Martinas pripažino, kad jo galimybės apginti titulą gerokai sumažėjo, tačiau žadėjo kovoti iki paskutinės akimirkos.
„Galbūt dar galiu laimėti, bet man tai jau yra pralaimėjimas. Bet kuriuo atveju kovosiu iki galo. Ne tik dėl savęs, nes jau esu tapęs čempionu, bet ir dėl savo komandos bei visų aplinkinių“, – teigė ispanas.
Pagrindinės Malaizijos GP lenktynės vyks sekmadienį 9 val. ryte. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
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